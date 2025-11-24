Viabilità, la Giunta approva il progetto per collegare i comparti CA al primo Piano di zona

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per un intervento di miglioramento della viabilità tra la zona dei comparti CA e il primo Piano di zona ex legge 167, mediante l’adeguamento di via Leonardo da Vinci e la creazione di una nuova arteria di collegamento con via Giuseppe Di Vittorio. La decisione è contenuta nella delibera n. 237 del 21 novembre 2025.

L’obiettivo è duplice: alleggerire il traffico in uscita e in entrata dalla cosiddetta “zona comparti”, oggi canalizzato quasi esclusivamente su via Leonardo da Vinci e viale Tratturo del Carmine, e ridisegnare l’accesso sud alla città, in coerenza con il disegno urbanistico che prevede il Parco archeologico di Siponto e la circonvallazione interna.

Il progetto si inserisce in una lunga storia urbanistica che parte dall’adozione, negli anni Settanta, del Piano di zona per l’edilizia economica e popolare e dalle successive varianti, passando per il disegno della strada S2 e dei comparti CA e CB, fino agli interventi più recenti legati al Contratto istituzionale di sviluppo “Capitanata” e alla realizzazione del parcheggio a servizio dell’area archeologica di Siponto.

La strada S4, prevista dal Piano regolatore per collegare i comparti CA1, CA2 e CA3 a via Di Vittorio e alla circonvallazione, è oggi solo parzialmente realizzata: i consorzi dei primi due comparti hanno eseguito i tratti di propria competenza, mentre il comparto CA3 non è ancora convenzionato e la relativa porzione di viabilità è rimasta incompleta.

Questa situazione genera criticità: via Leonardo da Vinci è di fatto una strada senza sbocco verso nord, con un tratto in prossimità del ponte “Caduti di Nassirya” stretto, degradato e privo in parte di marciapiede e illuminazione adeguata. La concentrazione del traffico dei comparti sulla stessa arteria produce congestione su viale Michelangelo e sulle vie circostanti.

Per affrontare tali problemi, la Giunta, su proposta degli assessori alla Rigenerazione urbana e alle Opere pubbliche, ha dato mandato al Settore Lavori pubblici di sviluppare un intervento dal valore complessivo di circa 649.750 euro, finanziato attraverso la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale nel luglio 2025.

Il DIP approvato delinea la realizzazione di una nuova connessione tra via Leonardo da Vinci e via Di Vittorio, sfruttando la strada di accesso alla contrada Garzia che serve anche i comparti CA1 e CA2, e l’ampliamento del tratto di via Leonardo da Vinci in prossimità del ponte, con carreggiata a doppio senso di marcia e percorso pedonale continuo e protetto. La delibera demanda al dirigente del Settore Lavori pubblici e Autorizzazioni ambientali tutti gli atti successivi necessari per la progettazione e l’affidamento delle opere. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile e sarà seguito dai livelli progettuali previsti dal Codice dei contratti pubblici