MENSA Vieste, approvata la perizia di variante per la nuova mensa dell’Istituto “Enrico Mattei”

Investimento PNRR da 1,1 milioni: lavori prorogati al 19 marzo 2026

I.P.E.O.A. “Enrico Mattei” di Vieste - Fonte Immagine: ipssarvieste.edu.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Con atto di recente pubblicazione, la Provincia di Foggia ha approvato la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per la nuova mensa scolastica dell’I.P.E.O.A. “Enrico Mattei” di Vieste, finanziata attraverso il PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, per un investimento complessivo di 1.100.000 euro. La determinazione dirigenziale, firmata dall’arch. Maria Denise Decembrino, recepisce gli aggiornamenti tecnici necessari emersi durante il cantiere — imprevisti non prevedibili in fase di progettazione — e autorizza la rimodulazione del quadro economico senza alterare il costo totale dell’opera, già coperto dai fondi europei NextGenerationEU.

Gli imprevisti in cantiere e la necessità della variante
Durante gli scavi, gli operai hanno rinvenuto vecchie sovrastrutture del precedente campo sportivo: uno strato in conglomerato cementizio armato sotto il tappetino di usura dell’attuale parcheggio.

Questi elementi, non rilevati nei saggi preliminari, hanno richiesto:
la demolizione e lo smaltimento dei massetti in calcestruzzo;
l’adeguamento del vespaio aerato con nuovi materiali;
una soletta in cls armato per garantire stabilità al solaio superiore;
l’inserimento di uno strato drenante e una barriera al vapore per evitare problemi di risalita capillare.

Il costo delle lavorazioni aggiuntive ammonta a 108.321,03 euro, entro i limiti di legge che consentono una variante fino al 50% del valore contrattuale. Le risorse provengono da imprevisti e economie di gara, senza alcun aggravio sul finanziamento PNRR.

Tempi dei lavori: nuova scadenza al 19 marzo 2026
La variante comporta anche un aggiornamento dei tempi:
i 240 giorni contrattuali previsti inizialmente vengono incrementati di 30 giorni;
considerata la precedente sospensione di 23 giorni, il nuovo termine per l’ultimazione è fissato al 19 marzo 2026.
Le imprese e i professionisti coinvolti
La realizzazione dell’opera è affidata alla C.G.C. S.r.l. di Afragola, aggiudicataria con un ribasso del 29,235% sull’importo a base d’asta.

Tra i tecnici incaricati:
Ing. Arturo Placido – Direttore dei lavori e redattore della variante;
Ing. Giuseppe Angelo Armellino – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Per l’aggiornamento degli incarichi tecnici la Provincia impegna 13.565,47 euro provenienti dalle economie di gara.

Un intervento strategico per la scuola e il territorio
La nuova mensa, interamente finanziata dal PNRR, rientra nel programma nazionale di estensione del tempo pieno e potenziamento dei servizi scolastici. Secondo l’atto, la variante «non altera la natura dell’intervento» e non ostacola il rispetto dei target europei, in particolare il principio DNSH (Do No Significant Harm), che impone la compatibilità ambientale di tutte le opere finanziate.

