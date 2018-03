Manfredonia, premio Rotary scuola

Di:

Ogni anno il Rotary club di Manfredonia organizza la giornata dedicata alla scuola nella quale premia i migliori studenti diplomatisi presso gli istituti superiori del comprensorio nell’anno precedente. Si tratta di ragazzi che si affacciano agli studi universitari e rappresentano una risorsa viva per i nostri territori.

L’ospite del 2015, in occasione della premiazione, che ci fornirà una “lectio magistralis” amichevole e diretta, intitolata “Il Meglio Sud”, sarà Lino Patruno.

Il dottor Patruno parlerà a questi nostri ragazzi di quanto è importante per il loro futuro e per il futuro del nostro Meridione, e dell’Italia intera, avere consapevolezza del proprio impegno e dei valori che fanno del Meridione d’Italia uno degli snodi centrali dello sviluppo dell’Europa.

Sarà bello, per loro, sentire raccontare di come il Meridione può essere fucina di creatività e di impresa, di sviluppo e di valori nuovi, come Patruno ampiamente racconta nei suoi libri e con la sua attività giornalistica, e nello specifico con il suo ultimo libro intitolato, non a caso “Il Meglio Sud” (con un titolo che fa il verso ad un modo di dire gergale usato nella parlata romanesca).

Molti dei ragazzi premiati, con ogni probabilità, hanno già scelto di andare a studiare nelle università del Nord, ma ciò non significa che essi non debbano avere coscienza dell’ambiente che li ha partoriti e che, si spera, un giorno possano contribuire ad arricchire.