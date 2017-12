MANIFESTO MOSTRA

Manfredonia. Troppo spesso negli ultimi tempi, leggiamo la parola “ricordando..” , qui invece scriviamo “…Gilda c’é…” Ogni anno a Foggia per Natale grazie a Gilda Ariostino e suo fratello si organizza una Collettiva d’Arte. Quest’anno grazie alla caparbietà di Hermann Ariostino, alla volontà di Antonio Gasparelli e vecchie e nuove leve ricordiamo la piccola-grande Gilda, passata alle valli celesti, come un’artista poliedrica: scenografa, costumista, pittrice e anche scultrice ottenendo il riconoscimento al Concorso di Arte Sacra 2017 a Baselice (BN). Il percorso espositivo mette in evidenza l’eleganza compositiva e le tecniche pittoriche, grafiche e scultoree dei diversi artisti ognuno con un stile personale e originale. Artisti partecipanti: Gilda Ariostino, Hermann Ariostino, Claudia Bisceglia, Efisio Cambarau, Michela Cassa, Giovanna Cassa, Luigi Di Brisco, Silvano Di Carolo, Antonio Gasparelli, Matteo Gentile, Mariarosa Meola, Anna Piano, Anna Ricco, Antonio Robustella, Ennio Rutigliano, Bea Solimine, Milena Stilla, Cosimo Tiso. Mostra Collettiva d’Arte aperta fino al 7 gennaio 2018 in via Duomo n°4-n°14 nei pressi della Cattedrale di Foggia. Orario di apertura dalle ore 9.30-13.00 alle ore 17.30-22.00 c.a. FOTO IN ALLEGATO





"Gilda c'è". Mostra Collettiva d'Arte a Foggia fino al 7 gennaio 2018

