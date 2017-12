Manfredonia, Ex lsu ata “Fantasmi della scuola, anche a Natale”

Di:

Manfredonia, 24 dicembre 2017. LETTERA alla vigilia del Natale da parte dei lavoratori e dele lavoratrici delle pulizie e ausiliariato nelle scuole statali.

“Auguriamo un buon natale a chi ci ha negato diritti e di dignità.

Siamo ancora noi i fantasmi della scuola oramai non facciamo neanche più notizia, ci siamo battuti in ogni modo e in ogni forma abbiamo chiesto aiuto a tutte le sigle sindacali e a tutti i politici di turno, abbiamo visto passare accanto a noi decine di collaboratori scolastici,di anno in anno sempre piu giovani di noi ,abbiamo visto anno dopo anno decine di dsga e assistenti amministrativi che ci hanno fatto credere di essere dalla nostra parte solidari e dispiaciuti per la nostra situazione,ma,quando c’era da fare la domanda per la terza fascia, per avere un probabile futuro migliore, ci è stata nascosta perfino la modulistica, chissà per quale motivo !

Del resto, nel corso degli anni c’è stato posto per tutti ! Ma ..non per noi ! E’ triste quando si avvicina il Natale e noi siamo sospesi ad aspettare una finanziaria che deve essere approvata per garantire quei fondi che ci dovrebbero garantire occupazione e reddito e invece,l’anno che arriva …per noi … è sempre peggio del precedente.

Faccio un passo indietro, a quando nel 2014 CONSIP GARANTISCE OCCUPAZIONE E REDDITO ALLE COOP, mentre lavoratori e lavoratrici come me cadono in un vortice nero sembra senza fine ,abbiamo iniziato il 2014 con le lettere di licenziamento attaccate all’albero di Natale con tanta incertezza e paura nel cuore, con la speranza di un miracolo di Natale e invece CONSIP ci ha regalato a una recessione di almeno 50 anni ,tagli anche fino all’80% sulle ore di lavoro ma ,lavori triplicati, quadruplicati, pretese e trattamenti a limite dello schiavismo, donne alla soglia della sessantina costrette a pulire, in un ora e mezzo ,mq e mq di scuole in buona sostanza tutto ciò che veniva fatto negli anni precedenti al 2014 in 35 ore settimanali,ora è preteso in un ora e mezzo/2 ma…. fortunatamente ci hanno permesso di ragiungere il parametro completo contrattuale di 35 ore settimanali insegnandoci a fare i pittori edili.

Poi oltre il carico di lavoro che ci hanno imposto quotidianamente abbiamo messo da parte un tesoretto di ore da restituire in giro per tutte le scuole della provincia a pitturare i muri e siccome può sembrare poco ,e visto che in parecchie scuole dove non ci siamo noi, le pulizie non sono molto praticate dobbiamo anche lasciare tutto splendente.

“Non so se avete capito il senso del nostro lavoro”

Non so se avete capito il senso del nostro lavoro ma per avere tutto questo nei primissimi mesi del 2014 abbiamo anche fatto delle cose a limite della legalità occupando le scuole, nostre sedi di lavoro, e subendo cariche della polizia e sgomberi forzosi con lavoratori contusi e denunciati penalmente per interruzione di pubblico impiego e occupazione di edifici pubblici ..sentenziati senza processo, ritenuti colpevoli senza neanche essere stati interpellati ,con sentenze assurde e multe da pagare che sono astronomiche rispetto al misero stipendio che si cercava di tutelare con quelle occupazioni .

Inoltre, lavoriamo in tutte le festività, week end,natale e Pasqua , organizziamo gruppi e macchine da utilizzare per andare a lavorare anche a 50/70 km di distanza.

Tutto questo sembra talmente assurdo da sembrare non reale ma vi garantisco che è anche peggio di ciò che sono riuscita a descrivere, vi assicuro che nonostante tutti gli sforzi il buon senso e la volontà che ci abbiamo messo nel cercare di eseguire al meglio con dignità e fatica tutto questo,ci troviamo anche ogni mese ad avere l’incertezza della retribuzione…

Sì, proprio cosi …aziende che non pagano da 6 mesi, aziende che pagano quando e quanto vogliono ,aziende che non rispettano chi lavora,aziende che rendono i lavoratori schiavi ,aziende con in mano il destino dei lavoratori, un sistema inaccettabile che permette di monopolizzare la vita dei lavoratori in questo modo ,assurdo in un paese civile permettere di non rispettare gli esseri umani,i diritti ,la dignità!

“A tutti voi auguro BUON NATALE”. Da Carmen.

