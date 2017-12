Botti a Capodanno (laboratorioantispecista.org)

Di:



Manfredonia, 20 dicembre 2017. CON recente ordinanza sindacale, è stato ordinato che, dal 19 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018, “è vietato utilizzare artifici e prodotti affini negli esplodenti nonché giocattoli pirici di qualsiasi specie, sulle pubbliche vie e piazze del Comune di Manfredonia ed ovunque vi sia concorso di persone”. “I contravventori, fermo restando quanto previsto dalle altre norme di legge in materia, saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi di legge”. “Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare il contenuto dell’ordinanza”. allegato

Ordinanza Sindacale n 61_2017 Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, ordinanza: divieto “botti” fino al 7 gennaio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.