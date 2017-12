Meteo, Natale e Santo Stefano: tempo stabile e soleggiato nel Gargano

Di:

Bari. Meteo Puglia: domenica 24 dicembre 2017 un campo di alte pressioni abbraccia l’Italia meridionale garantendo così condizioni di tempo stabile e soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata, eccezion fatta per nebbie o nubi basse sul Salento. Temperature minime stabili, con estremi di 8°C; massime in lieve aumento, con punte di 15°C. Venti moderati settentrionali, a tratti tesi sulla medio-basso Puglia, in attenuazione da Nord. Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da molto mosso a mosso.

RESIDUA NUVOLOSITÀ TRA MOLISE E PUGLIA, MIGLIORA NEI PROSSIMI GIORNI. Correnti settentrionali soffiano sulle regioni del basso versante adriatico mantenendo in vita annuvolamenti tra Lucania e alta Puglia ma senza il rischio di pioggia. Nel corso dei prossimi giorni, tuttavia, l’alta pressione tornerà a rinforzarsi da Ovest garantendo così condizioni di tempo stabile e soleggiato per le festività natalizie. Solo da mercoledì 27 l’alta pressione inizierà ad indebolirsi favorendo così l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica. Temperature in lieve rialzo nei prossimi giorni. Non perdete tutti gli aggiornamenti anche sulla nostra applicazione per smartphone e tablet!