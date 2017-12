Di:



Manfredonia, 23 dicembre 2017. Ormai ci siamo al grande evento. In questa ultima puntata del programma siamo stati ospiti dell’ente di formazione SANTA CHIARA in compagnia delle ragazze del corso di estetica che ci hanno voluto fare in modo simpatico ed originale gli auguri di Natale. Grazie a tutti voi che ci avete seguito ed un sincero augurio di buon Natale e felice anno nuovo. Il nuovo programma di Stato Quotidiano scritto e diretto da Vincenzo Moccia con riprese e montaggio di Chiara Piemontese. Curiosità, cultura, tradizioni, regali, gastronomia ed interviste sull’ evento più importante dell’anno. FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO.IT





























Manfredonia. "Tutti sotto l'albero". Natale 2017 (IX puntata)

