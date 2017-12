Parco giochi a Manfredonia, Salvemini “Sindaco cerca di distogliere l’attenzione…”

Di:

Manfredonia, 24 dicembre 2017. ”Ma davvero il Sindaco ci vuole far credere alla storia di Babbo Natale? Davvero il Sindaco crede che come dei babbioni i Manfredoniani penseranno che il signor Garavaglia sia un benefattore? Non è che per caso si tratta dell’ennesimo caso di “DO UT DES”? I benefattori non sono quelli che si attivano senza che nessuno li interpelli? Io credo che il signor Riccardi cerchi sempre di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dai temi caldi”.

Lo dice in una nota stampa il consigliere comunale Angelo Salvemini.

”A tal proposito, il sottoscritto consigliere ricorda alla città che ad oggi non ha ancora ottenuto riscontro alla richiesta di accesso agli atti sulla questione “residui attivi”. Nonostante la dimostrata segnalazione della vicenda all’autorità giudiziaria, ad oggi, l’amministrazione non ha preso alcun tipo di posizione. L’argomento, di una gravità inaudita, è stato subito accantonato (dall’amministrazione ma non anche dal consigliere Salvemini). E i colleghi consiglieri di maggioranza cosa dicono sul punto? Come direbbe Sabino di striscia la notizia: “TUTT’APPPOST….”

Auspicando l’intervento di un qualche benefattore in grado di liberarci dal Sindaco Riccardi ricordo a tutti che Babbo natale non esiste”.

Cons. Angelo Salvemini