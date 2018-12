Acquedotto Pugliese. Arriva il gelo, occhio ai contatori

In previsione di possibili notevoli cali di temperatura, che potrebbero causare la rot­tura per gelo dei contatori dell’acqua, Acque­dotto Pugliese invita i clienti a monitorare la sicurezza dei contatori. Per Aqp è necessario «coimbentare la porta delle nicchie, assicurandosi che la porta del vano contatore sia sempre ben chiusa e priva di aperture per la ventilazione». Inoltre, «è con­sigliabile coibentare le pareti del vano con­tatore con lo stesso materiale utilizzato per le porte delle nicchie (polistirolo o poliuretano espanso)». In presenza di contatori esposti a temperature esterne, «è consigliabile coiben­tare anche i contatori e le tubazioni di rac­cordo, utilizzando gli stessi materiali isolanti». In ogni caso «la protezione adottata deve la­sciare scoperto il quadrante delle cifre, per consentire la lettura». Infine, occorre «chiu­dere il rubinetto a valle del contatore nelle case disabitate e provvedere allo svuotamento dell’impianto interno (non di Competenza di Aqp)». In caso di rotture o danni, chiamare il numero verde del pronto intervento 800.735.735, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

FONTE ONDARADIO