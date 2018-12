“Antonio Carlos Gomes. L’opera lirica tra il Brasile e l’Italia nel secondo Ottocento”.

Scritto da Alessio De Palma, racchiude, storia, musica e letteratura. L’immagine di Gomes sulla copertina è stata ottenuta sulla base di una moneta (questo me l’ha anticipato illustrandomi il libro) cioè con un lavoro grafico molto accurato, come il contenuto, che riscopre la produzione di un musicista brasiliano trapiantato in Italia (1836-1896) fra accenti musicali nativi, originari, e il suo modello italiano, Giuseppe Verdi.

Sarà presentato da un parterre tutto made in Foggia: dal musicologo foggiano Agostino Ruscillo, con la presenza di due giovani ricercatrici in campo musicologico, Claudia di Corcia dell’Università di Bologna e Silvia Ribolsi del Conservatorio di Foggia.

In sala Fedora, e per la prima volta in questa città, risuoneranno le musiche di Gomes con la voce di Antonio De Palma, tenore, “Ambasciatore del canto verista nel mondo” e del pianista Angelo Nasuto.

La prefazione del libro, edito dalla casa editrice Odysseus, è stata scritta da Augusto Bellon (dirigente scolastico, a disposizione del ministero degli Affari Esteri, direzione generale per la promozione del sistema paese presso Il Consolato Generale di San Paolo) e dal famoso musicologo mondiale Alessio Di Benedetto.

“L’opera italiana- scrive Bellon- invade e colonizza il Brasile, Gomes rappresenta la volontà di emulazione e il desiderio di autonomia. In Brasile ha un posto di tutto rispetto nella storia nazionale, non in Italia dove viene poco nominato e rappresentato. Non dobbiamo scordarci che ha operato con vigore nel’Italia della Scapigliatura e ha vissuto a Maggianico, nella deliziosa villa Brasilia. Ci auguriamo che la pubblicazione di questo nuovo lavoro possa contribuire alla diffusione

della sua opera”.