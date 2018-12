Gargano, riapre la galleria di Monte Saraceno

Dalle ore 10 di questa mattina la galleeria di Monte saraceno sul tratto della statale 89 garganica da Manfredonia a Mattinata è di nuovo transitabile. L’Anas è stata di parola, e dopo aver messo in sicurezza il tunnel lo ha reso percorribile. Un bel regalo sotto l’albero di Natale per le popolazioni del Gargano costrette per lunghi mesi a deviare sulla vecchia e tortuosa panoramica. La galleria resterà aperta h24 fino al prossimo 6 gennaio 2019. Dal 7 gennaio all’8 febbraio chiusura notturna dalle 20 alle 6,30 del mattino, dal lunedì al venerdì.

fonte ondaradio