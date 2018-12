Messico: sub italiana, ipotesi suicidio

Una immagine di Anna Ruzzenenti tratta dal suo profilo Facebook. E' avvolta nel mistero la morte in Messico di Anna Ruzzenenti, un'istruttrice subacquea veronese di 27 anni. La giovane, riferisce il quotidiano L'Arena, è stata trovata morta a Playa del Carmen. La 27enne, che lavorava per una scuola di immersione, era partita lo scorso 13 dicembre per una vacanza nel paese centro-americano. Ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno affidate ad un'autopsia. Solo successivamente potrà esserci il nulla-osta per il rimpatrio della salma in Italia. FACEBOOK ANNA RUZZENENTI +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++