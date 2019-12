Banda di ragazzini seminano terrore nelle case a Manfredonia: 2 arresti

, 24 dicembre 2019. Sono due i minori arrestati daidella Stazione di Monte Sant’Angelo, del Comando Compagnia CC di Manfredonia, dopo essere stati sorpresi a rubare in un’abitazione del centro sipontino.

Da raccolta dati, i due ragazzi hanno 16 anni. Ieri sera sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Come confermato dagli stessi inquirenti, da circa 1 mese si è costituita una task force nel territorio, coordinata dal Comandante della locale stazione dei carabinieri maresciallo Michelangelo Dargenio, con due militari di Monte Sant’Angelo e altri due di altre stazioni dei Carabinieri, per contrastare il fenomeno di furti in abitazione e delitti in genere.

Il Tribunale per i minori di Bari ha disposto la permanenza in casa fino a nuova disposizione per i 16enni fermati ieri.