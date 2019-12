Manfredonia, valorizzazione teatro Lucio Dalla: preso atto Proposta partenariato

Manfredonia. “PROPOSTA DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO PER LAVALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – PRESA D’ATTO”: con recente atto, la, con i poteri della Giunta comunale, ha preso atto della Proposta di Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) finalizzato alla valorizzazione del Teatro Comunale Lucio Dalla ai sensi dell’art. 151, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come presentata dalla Società Cooperativa Bottega degli Apocrifi a r.l., già affidatario di concessione in comodato gratuito con scadenza al 31/12/2019.

Con l’atto, è stato deliberato di manifestare l’interesse dell’Amministrazione per la proposta suddetta, dato che le finalità strategiche della Proposta di PSPP richiamano direttamente un principio di interesse generale nel sostenere il processo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale cittadino, e del Teatro Comunale Lucio Dalla in particolare, e nell’incrementare percorsi di sperimentazione innovativi nel campo della gestione,

fruizione, produzione e partecipazione culturale.

Atto in allegato – ComStr n031 del 18122019