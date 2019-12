Manfredonia, Verdi: “spiegone” Energas

Prendendo spunto dalla trasmissione Propaganda Live su LA7 facciamo anche noi uno spiegonesu Energas! Il procedimento autorizzativo dell’impianto Energas (deposito di GPL più grande d’Europa, a rischio di incidente rilevante), è dal 2015 davanti al MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico). Se non vi sono pareri contrari provenienti dai Ministeri interessati (Ambiente, Beni culturali e Difesa) e con l’accordo della Regione Puglia, il MISE autorizzerebbe direttamente il progetto.

Invece, nel procedimento in corso, contro il parere favorevole del Ministero per l’ambiente era stato proposto un ricorso al TAR dal Comune di Manfredonia e da associazioni ambientaliste. Questo ricorso è stato rigettato nei giorni scorsi, quindi, di fatto, non cambia nulla rispetto alla situazione precedente. Ovviamente si ricorrerà davanti al Consiglio di Stato.

All’ultima conferenza di servizi del 5 dicembre 2018 il Ministero per i Beni Culturali ha revocato il precedente parere favorevole. Contro questo parere negativo Energas ha proposto un ricorso al TAR che è in fase di decisione. Anche su questo aspettiamo l’esito. In caso fosse rigettato (appello a parte), rimarrebbe comunque l’ultima opzione per portare il procedimento davanti al consiglio dei ministri: la mancata Intesa della Regione Puglia.

Il governatore Emiliano ha preannunciato più volte che si sarebbe adeguato al parere espresso dai cittadini di Manfredonia con il referendum consultivo, però, ad oggi, non ha ancora scritto la relativa delibera. È un atto che sarebbe importante venisse scritto nelle prossime settimane per due ragioni: la prima per bloccare ogni possibilità di autorizzazione diretta del MISE e la seconda per decidere prima delle primarie del centrosinistra e delle elezioni regionali, l’affidabilità dell’attuale governatore.

Al termine dello “spiegone” risultano ora più chiare le esternazioni di alcuni soggetti in favore di Energas? Vogliono far rinviare la mancata intesa in modo che a decidere sia un altro governatore e/o un altro governo. Allora il prossimo passo politico da fare è semplice: NO ENERGAS PRIMA DELLE PRIMARIE La Regione deve manifestare la sua mancata intesa ora ed ogni forma di pressione su Emiliano è lecita ed urgente, così il passaggio in consiglio dei ministri sarebbe assicurato e i politici nazionali che hanno affermato la loro opposizione potranno dimostrare la loro coerenza.

Alfredo De Luca e Innocenza Starace Portavoce Verdi di Manfredonia