Rapina pluriaggravata a Cerignola, inammissibile ricorso di un 36enne

. “Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell’imputato, essendo applicabile il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. (Sez. 3, 18 giugno 1999, Bonacchi ed altro, rv. 215071)“.

Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato negli interessi di Biagio Cianci, Cerignola classe 1983, contro una sentenza del giugno 2018 del Tribunale di Foggia che aveva applicato al ricorrente, su sua richiesta e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata in relazione al delitto di rapina pluriaggravata, commesso a Cerignola nel febbraio 2018.

Cianci aveva proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo

come motivo la mancata verifica da parte del GUP della sussistenza di cause di

esclusione della responsabilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..