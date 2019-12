USB Foggia “118, revocare delibera Asl Fg”

Foggia, 24/12/2019 OGGETTO: Richiesta revoca delibera del Direttore Generale ASLFG n°1747 del 24/12/2019 avente oggetto: “Affidamento in convenzione della gestione di n. 18 postazioni di Ambulanza e n. 1postazione di Automedica del Servizio Emergenza Territoriale SET 118 – Proroga tecnica del servizio al 30 giugno 2020”.

La “tempestività” di pubblicare una tale delibera in un giorno prefestivo (e, quindi, senza possibilità di una interlocuzione rispetto a quanto scritto nella stessa delibera) ci lascia molto perplessi e tutto quanto è stato detto e promesso in quest’ultimo periodo dai vari livelli Istituzionali alla Direzione Generale di questa ASL, sembra l’ennesima presa in giro per tutti quei Lavoratori che hanno creduto di aver dato, finalmente, una svolta alla loro vita Lavorativa. Tra l’altro è venuta meno quella interlocuzione, promessa dal Direttore Amm.vo dott. Viggiano, che si era premurato di dichiararci la sua volontà a convocarci prima che fosse preso qualsiasi impegno da parte della Direzione Generale nel merito del servizio 118.

Continuamo a credere che questa ennesima proroga sia illegittima in quanto a tale riguardo, l’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, stabilisce che: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione (in atto dal 2013 ed aveva la durata di 3 anni) se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

Sul punto, i giudici richiamano quindi il costante orientamento secondo cui “La cd. “proroga tecnica” – istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (ex multis, Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1521)” (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274). Per questo siamo sempre piu convinti che questa ennesima proroga sia illegittima in ragione anche del fatto che il paventato pericolo dell’interruzione del servzio (o continuità) non esiste in quanto proprio la ASLFG ha la possibilità di gestire in house il servizio stesso. Nella delibera vi è, poi, una “non verità” che la dice lunga sulla volontà di questa azienda ad internalizzare il servzio così come piu volte annunciato dal Direttore Generale (ma, anche, dal Presidente della Giunta regionale).

Vi è scritto infatti: “2. di precisare che: la proroga si intende concessa per ciascuna postazione quale termine massimo fino alla conclusione del processo di riforma del S.E.U. 118 che la Regione Puglia intende adottare; la conclusione di tale procedura comporterà l’anticipata cessazione di diritto della presente proroga”. La presa in gira sta tutta in quella dicitura “ fino alla conclusione del processo di riforma” (e saremmo curiosi di conoscere di quale riforma si tratti) in quanto sia questa Direzione Generale che lo stesso Presidente della Giunta Regionale, ci avevano assicurato che una volta approvate le Linee Guida delle Società in House (Sanitaserivce) nulla poteva essere ostativo alla internalizzazione del servizio 118.

Questo ennesimo schiaffo alla lotta dei Lavoratori non possaimo accettarla passivamente non fosse altro che (e abbiamo cercato di spiegarlo in tutti i modi sia al Presidente Emiliano che al Direttore Generale) ora molti di questi Lavorartori corrono il rischio licenziamento (cosa in passato già avvenuta per quei Lavoratori che chiedevano il diritto ad essere retribuiti normlmente) e ciò è insopportabile e la corresponsabilità è anche di chi non vuol prendere decisioni in una gestione diversa del 118. Per tutto quanto sopra, la USB ed i Lavoratori, dichiarano lo stato di agitazione di tutto il personale delle postazioni 118 gestite dalle associazioni di volontariato e terrermo informate le Istituzioni in indirizzo delle forme di lotta che si andranno ad intraprendere. Buon Natale a tutti.

/l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo