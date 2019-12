Webbin club Manfredonia, Presidente Luigi la Torre “Orgoglioso delle squadre”

21-25/19-25/18-25, i ragazzi della Serie D sbancano anche il Palasport “Baldassarra” di Altamura e collezionano la sesta vittoria in campionato, quinta consecutiva e quarta in trasferta in altrettante partite giocate. Numeri da applausi.

In classifica dunque Stefano Attanasio e compagni si confermano al secondo posto, ora condiviso solo con il Cassano, a un punto dalla capolista BCC New Mater Castellana Grotte.

I sipontini hanno avuto la meglio sulla Enfoservice Altamura in tre soli set, palesando una superiorità che forse va ben oltre il risultato. Sia chiaro, nessuno alla vigilia si aspettava che l’Altamura, penultima in classifica, potesse fermare la serie positiva della Webbin, ma le vittorie, come sa bene chi ha praticato sport, vanno conquistate sempre sul campo e lì il Manfredonia ha dimostrato di essere una compagine forte in tutti gli effettivi, vista l’ampia rotazione dei ragazzi impiegati da mister Rinaldi.

Queste le parole del presidente Luigi la Torre sulla partita: “Tutte le gare vanno giocate, non esistono squadre materasso. Il nostro è un campionato regionale nel quale si affrontano formazioni che non mollano mai e infatti anche questo contro l’Altamura non è stato un match facile, soprattutto nel primo set. Nel corso della partita c’è stata la possibilità di far giocare dei ragazzi che nelle prime sette gare della stagione non avevano avuto modo di mettersi in mostra e devo dire che hanno dato un ottimo contributo. È un’altra bella vittoria e ora trascorreremo il Natale felici al secondo posto in classifica”.

La Webbin tornerà in campo al PalaDante sabato 11 gennaio alle 18.00, avversaria di turno la Don Milani Bari. Il presidente sa che quello che sta per arrivare è uno snodo importante per la stagione: “Ora ci attendono tre sfide molto dure, contro Don Milani Bari, Barletta e Cassano. Sono scontri diretti con squadre che, come noi, occupano i posti nobili della classifica. Coach Rinaldi ha preparato un programma di allenamenti molto intenso per queste settimane. Vogliamo usare la pausa natalizia per affinare e migliorare la nostra preparazione atletica e affrontare poi al meglio gli ultimi tre incontri del girone d’andata”.

Anche al femminile il bilancio è positivo: “Il progetto con le ragazze della Prima Divisione è partito da un paio d’anni e siamo molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo. Tre quarti del roster è composto da giocatrici dell’Under 18, brillantissime nel loro campionato di categoria, che si stanno ben comportando anche in Prima Divisione al cospetto di formazioni con un’età media più alta. Purtroppo nell’ultima gara si è infortunata Chiara Stelluto, che però potrà approfittare della pausa per recuperare”. La Torre conclude orgoglioso e ottimista: “Le nostre atlete stanno disputando un buon torneo e siamo convinti che nel nuovo anno sapranno darci soddisfazioni ancora maggiori”.

Il prossimo impegno per le bianco-azzurre di coach Ravalli sarà al PalaDante lunedì 6 gennaio alle 11.00 contro la Sportilia Bisceglie per il recupero dell’ottava giornata.

Risultati Serie D maschile (8^ giornata):

A Piedi Liberi Redfox Barletta-Fincons Group Bari 3-1

Matervolley Castellana Grotte-Volley Club Locorotondo 3-2

Don Milani Volley Bari-Doni Bomboniere Terlizzi 3-2

New Volley Gioia-BCC New Mater Castellana Grotte 1-3

Enfoservice Altamura-Webbin Volley Club Manfredonia 0-3 (21-25/19-25/18-25)

New Volley RAF Santeramo in Colle-Volley Cassano 0-3

Classifica Serie D maschile:

1) BCC New Mater Castellana Grotte…..21

2) Volley Cassano…..20

2) Webbin Volley Club Manfredonia…..20

4) Doni Bomboniere Terlizzi…..18

5) Don Milani Volley Bari…..17

6) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..13

7) New Volley RAF Santeramo in Colle…..9

8) Matervolley Castellana Grotte…..8

9) New Volley Gioia…..7

10) Volley Club Locorotondo…..6

11) Enfoservice Altamura…..4

12) Fincons Group Bari…..1

Risultati Prima Divisione femminile (8^ giornata):

Webbin Volley Club Manfredonia-Sportilia Bisceglie rinviata al 6 gennaio 2020

Realsport Orta Nova-Diomede Canosa 3-2

New Axia Volley Barletta-GS Intrepida Volley San Severo 1-3

Volley Academy San Giovanni Rotondo-New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia 3-0

Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio-Agrimag Andria 0-3

Riposa: Aquila Azzurra Trani

Classifica Prima Divisione femminile:

1) Agrimag Andria…..20

2) GS Intrepida Volley San Severo…..16

3) Realsport Orta Nova…..13

4) Sportilia Bisceglie…..12

4) Diomede Canosa…..12

6) New Axia Volley Barletta…..11

7) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..8

8) Webbin Volley Club Manfredonia…..7

8) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..7

10) Aquila Azzurra Trani…..4

10) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..4

Michelangelo Ciuffreda