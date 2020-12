“Che sia Natale in ogni casa”. Gli imprenditori di “Manfredonia in rete” si autotassano e donano alimenti

La solidarietà non conosce confini ed ostacoli, soprattutto nei periodi più difficili e complicati dove ognuno deve cercare di poter dare il proprio apporto.

Gli imprenditori ed operatori turistico-commerciali di “Manfredonia in Rete” (con capofila il Gal DaunOfantino), nonostante la categoria sia stata tra le più colpite economicamente dagli effetti della pandemia Covid-19 e dalle restrizioni anti contagio, si sono autotassati (per un ammontare di 3mila euro) per essere vicini alle famiglie indigenti (con particolare disagio socio-economico), ai senzatetto ed alle strutture che offrono servizi di solidarietà ed accoglienza della città, come la mensa curata dall’Associazione di Volontariato SS Redentore.