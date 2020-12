Conclusi i Corsi di formazione per 100 iscritti della FAI CISL PESCA per la loro riqualificazione del settore Pesca per l’avvenuta consegna degli Attestati.

Aggiornamento formazione dei lavoratori del settore (Pesca) Corrette prassi igieniche a Bordo, corso Prevenzione incendi e HACCP.

Un lavoro svolto dalla Fai Cisl Pesca dal territorio al livello Nazionale.Auguri di Buon Natale a tutti gli iscritti ai loro Familiari.