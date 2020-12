Marchionni: “Foggia terzo? E’ merito della squadra che ha avuto pazienza”

Un bel regalo di Natale, quello fatto dal Foggia di mister Marco Marchionni che analizza la vittoria dei satanelli contro la Paganese.

”Foggia terzo? E’ merito della squadra che ha avuto pazienza nel momento difficile, tutto passa dalle quattro sconfitte di inizio stagione che ci hanno dato la sveglia e dal derby in poi abbiamo acquisito autostima”.

“Ci godiamo il momento, consapevoli che possiamo migliorare ancora lavorando con impegno, come fatto fino ad oggi. Auguro a tutti i tifosi un Buon Natale, nonoatante il momento difficile che stiamo vivendo tutti”.

“Il più bel regalo lo fa il Foggia ai suoi tifosi, issando la bandiera dei pirati sul manto erboso del Torre di Pagani e portando a casa tre punti tanto meritati quanto importanti nel percorso verso la salvezza”.

I satanelli non sbagliano l’approccio e dopo pochi minuti indirizzano la gara con D’Andrea, ben servito da Anelli. La Paganese non c’è, il Foggia è padrone del campo e cerca costantemente di giocare a pallone, andando vicino al raddoppio più volte fino a trovarlo ancora con Pippo D’Andrea, servito al bacio da Curcio. Satanelli che commettono l’unico errore nel finale dei primi 45’, quando una disattenzione difensiva (su palla inattiva) rimette in gioco i padroni di casa.

Il Foggia però, oggi, è indomabile ed esce dagli spogliatoi con la stessa grinta del primo tempo, segnando subito la terza rete con Curcio (nono gol per il fantasista) e la chiude definitivamente al 24’ con Rocca, che finalizza con un gran gol la giocata di Di Jenno.

Il tabellino: Paganese – Foggia 1-4

PAGANESE CALCIO: Campani; Schiavino, Perazzolo (11’st Guadagni), Mattia; Carotenuto (38’st Esposito), Onescu, Gaeta (38’st Bonavolontà), Scarpa, Squillace (39’st Curci); Mendicino, Diop (32’st Isufaj). A disp. Bovenzi, Fasan, Di Palma, Bramati, Costagliola. All. Alessandro Erra

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Anelli (28’st Morrone), Gavazzi (40’st Lucarelli), Del Prete; Kalombo (40’st Pompa), Vitale, Raggio Garibaldi (12’st Germinio), Rocca, Di Jenno; Curcio; D’Andrea (28’st Dell’Agnello). A disp. Vitali, Galeotafiore, Di Masi, Iannone, Garofalo, Tomassini, Balde. All. Marco Marchionni

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (Lencioni-Testi-Ancora)

MARCATORI: 3’ e 27’pt D’Andrea (F), 43’pt Schiavino (P), 5’st Curcio (F), 24’st Rocca (F)

AMMONITI: Perazzolo (P), Kalombo, Di Jenno, Rocca (F)

NOTE: Giornata piovosa, terreno allentato. Gara disputata a porte chiuse come da DPCM. Angoli 1-0. Recupero: 0’pt, 5’st.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920