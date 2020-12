Rodi. “Tenete duro non mollate”: l’incoraggiamento degli INVADERS ULTRAS FOGGIA

Gargano 23 Dicembre 2020 ore 21:45 Un gesto commuovente quello organizzato dai INVADERS ULTRAS FOGGIA di Rodi Garganico.

In questa iniziativa la loro parola d’ordine è “TENETE DURO NON MOLLATE”, cosi si sono presentati d’avanti il Centro di Riabilitazione Madonna della Libera di Rodi Garganico, parole di supporto e incoraggiamento per la struttura colpita dal COVID-19.

“Siamo parte della Curva Sud di Foggia noi – hanno acclamato i ragazzi – Sperando che vi dia un sacco di forza, perché voi state facendo tanto, sappiamo che è difficile purtroppo noi possiamo fare solo un piccolo gesto del genere – continuando sulla pagina Facebook dei INVADERS – è proprio in questi momenti che le persone forti come voi si fanno avanti come state facendo”

Subito dopo sono accorsi a salutarli molti operatori sanitari che dai balconi della struttura hanno ringraziato il piccolo gesto.

Articolo di Vittorio Agricola