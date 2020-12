Vaccino Covid in Puglia, Riuniti di Foggia punto di stoccaggio

Foggia , 24/12/2020 – (repubblica) Ore 8 di domenica. È la data di inizio del “Vaccine day” anche in Puglia per dare avvio a quella che si annuncia come la più importante campagna vaccinale degli ultimi tempi. Alle 8 in punto le prime 505 dosi di vaccino Pfizer-Biontech verranno iniettate ai primi pugliesi scelti per partecipare alla storica e simbolica giornata di inizio di vaccinazione contro il Covid.

Le 505 fiale pugliesi fanno parte di una fornitura da 10mila dosi che saranno distribuite in tutta Italia. Centocinque dosi resteranno a Bari, le restanti verranno inviate nelle altre province pugliesi.

Proprio su questa fase, lo spostamento da Bari verso gli altri cinque punti di stoccaggio (il Policlinico Riuniti di Foggia, il Bonomo di Andria, il Perrino di Brindisi, il Vito Fazzi di Lecce e un ambulatorio vaccinale a Taranto) è stato convocato per oggi in prefettura a Bari un tavolo di emergenza con l’obiettivo di coordinare le attività di distribuzione. Con tutta probabilità anche in questo viaggio le dosi verranno scortate da forze dell’ordine.

In ogni provincia le vaccinazioni si terranno in tre punti diversi: una Rsa, l’ospedale di riferimento in cui sono stoccati i vaccini e un ambulatorio vaccinale, visto che i primi a vaccinarsi saranno proprio ospiti di Rsa e personale sanitario. (repubblica)