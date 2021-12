La piana di Macchia e le illusioni del vescovo Moscone

StatoQuotidiano.it, Monte Sant’Angelo 24 dicembre 2021. Di recente la piana di Macchia, nel Comune di Monte Sant’Angelo, è balzata agli onori della cronaca.

Non passa giorno che i giornali e i social non ospitino interventi che la mettono al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. All’origine di tutto questo interesse ci sono i provvedimenti amministrativi per l’insediamento nell’area industriale ex Enichem di una piattaforma ecologica avviati dal Comune di Monte Sant’Angelo (deliberazioni della Giunta del 3 marzo 2018), nonché le proposte avanzate da una holding straniera. Si prevedono, nel primo caso, impianti per il trattamento della carta e cartone, della plastica e del vetro risultanti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, nel secondo quelli per la lavorazione della bentonite e di scarti minerari.

Degno di nota è senz’altro l’intervento del vescovo della Diocesi di Manfredonia, mons. Franco Moscone, contenuto nella lettera pastorale del 16 settembre scorso pubblicata sul periodico Voci e Volti. Su di esso, collocato all’interno di considerazioni interessanti e puntuali circa “l’Ambiente del nostro amato Gargano” intendiamo soffermarci, perché contiene una proposta dirompente, “la modifica dei confini delle istituzioni comunali rimasti fermi all’età del ventennio fascista”. “Di sicuro – dice il vescovo – sarebbe più coinvolgente e responsabile se l’area industriale ex-Enichem, dismessa e non del tutto bonificata e a continuo rischio di bomba ecologica innescata, passasse all’amministrazione di Manfredonia”. Questa soluzione “potrebbe essere di aiuto all’ambiente”. Ora, è naturale che i manfredoniani siano di gran lunga più interessati di altri a scongiurare la nascita di fabbriche inquinanti a ridosso della loro città, però poi la decisione la devono prendere i sindaci e gli amministratori comunali, che sono manipolabili per ragioni politiche o per proprio tornaconto, pronti a prestare l’orecchio alle sirene dei politici a cui fanno riferimento, siano essi di livello nazionale o regionale.

La proposta, arrivata come un fulmine a ciel sereno, nasce dalla sfiducia nell’Amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo, ritenuta evidentemente non all’altezza della situazione esplosiva di quell’area industriale, e delle sfide del futuro, finendo per gettare un’ombra enorme sul suo operato. Il messaggio sottinteso di essa è fin troppo chiaro: fino a quando l’area ex Enichem rimane di proprietà di Monte Sant’Angelo, Manfredonia non può ritenersi al sicuro, non può dormire sonni tranquilli. Prova ne è il fatto che il Comune di Monte Sant’Angelo ha dato l’ok a insediamenti ad alto impatto ambientale e sta facendo di tutto per realizzarli, non curandosi delle ripercussioni sulla salute dei manfredoniani, che vivono nelle immediate adiacenze di quell’area.

Tutta l’operazione consisterebbe in una cessione gratuita di territorio, in assenza, tra l’altro, di un contenzioso in atto tra i due Comuni. Sì, è vero che ogni tanto c’è qualcuno, a Manfredonia, che tira in ballo la questione dei confini, ma si tratta di uscite estemporanee che lasciano il tempo che trovano; si perora la causa di questa città con argomentazioni estremamente fragili. (Per chi fosse interessato ad approfondire la questione, rimandiamo a Tranasi Michele, Un’annosa questione: la contesa territoriale tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo, in Atti del Convegno della Socirtà di Storia Patria per la Puglia – Manfredonia 2016, Andrea Pacilli Editore, Manfredonia, dicembre 2017).

La proposta di padre Moscone ci è sembrata più una provocazione, senza reale possibilità di riuscita, convinti come siamo che né questo sindaco (al momento, comunque, non si è fatto vivo) né chi verrà dopo di lui potranno mai accoglierla, poiché ciò sarebbe come una confessione d’impotenza.

Viene da domandarsi se il vescovo sia veramente convinto che, cambiando padrone a quel sito, certi inconvenienti potrebbero evitarsi. Non è piuttosto una pia illusione? È bene ricordare che la realizzazione del petrolchimico dell’Eni, alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, dimostra l’esatto opposto. Infatti fu proprio Manfredonia, allora, a volere quell’insediamento, a prendere l’iniziativa, che fu appoggiata anche da affollate dimostrazioni di piazza. Monte Sant’Angelo vi aderì successivamente, a fatto compiuto, assumendosi in toto la responsabilità con il rilascio della licenza edilizia.

I motivi economici che spingevano a questo, la creazione di diverse centinaia di posti di lavoro, ebbero la meglio su tutto. Ma c’è anche un caso più recente di iniziativa partita da Manfredonia: la modifica nel 2018 del Regolamento ASI (Area per lo Sviluppo Industriale), risalente al 2010, da parte dell’Assemblea, riunitasi per permettere l’installazione di nuovi impianti industriali, quaki che siano, sempre con la prospettiva di creare nuova occupazione. Ebbene, a presiedere quell’ente c’era il sindaco di Manfredonia. Il che dimostra che anche per lui la tutela della salute dei suoi concittadini non era una priorità, un bene prezioso, che andava difeso e ravvivato.

Padre Moscone interverrà sull’argomento anche successivamente: il 26 novembre, con una lettera aperta al Ministero della Transizione Ecologica, per chiedere il suo “personale interessamento alla vicenda SIN Manfredonia area Ex-Enichem”, e il 22 successivo, con un comunicato stampa indirizzato al nuovo sindaco di Manfredonia, per invitarlo fra l’altro a “rendere comprensibile e chiaro l’intrapreso iter della procedura di bonifica del SIN di Manfredonia”. Al momento non c’è stata alcuna risposta. Una presa di posizione del sindaco ritengo sia doverosa, per sgombrare il campo da futuri equivoci.

A questo punto una cosa va subito chiarita, e cioè che le industrie non sono tutte uguali. Esse non sono necessariamente pregiudizievoli al rispetto dell’ambiente e alla tutela della salute delle popolazioni. Macchia ha tutte le carte in regola, un porto attrezzato in primis, per accogliere nuovi insediamenti, purchè ecocompatibili (vedi il Contratto d’Area di qualche anno fa), capaci di assicurare uno sviluppo equo e sostenibile; va completata, però, la bonifica (a quel che si sa, al momento la bonifica di superficie ha riguardato solo il 18%, mentre quella di falda non è proprio iniziata).

Quello che non è auspicabile, invece, neppure lontanamente, è la riconversione di quel sito, da industriale ad agricolo, con il pensiero rivolto al turismo, che con ogni probabilità non arriverà mai (sono passati 27 anni dalla chiusura dell’Enichem e nella piana di Macchia non è nato granché). Alimentare facili illusioni non giova a nessuno, né a Monte Sant’Angelo né a Manfredonia. Se ci ho tenuto a sottolineare questo è perché tutti quelli che si oppongono allo sviluppo di quell’area industriale lo fanno in nome di un ritorno al passato, alla situazione preesistente, magari con il reimpianto di un uliveto.

Ma c’è un altro motivo per il quale il Comune di Monte Sant’Angelo non può accettare, quando pure lo volesse, la proposta di revisione dei confini, che rimanda alla storia della piana di Macchia, di cui l’area industriale è parte. La piana di Macchia o, per essere più esatti, l’area compresa tra i valloni Varcaro e Pulsano, denominata in passato “quadrone”, di circa 600 ettari, è stata per lungo tempo oggetto di contesa tra i due Comuni. Rinunciare a un pezzo di essa equivale a cancellare con un tratto di penna tre secoli di storia. Quanto, poi, all’epoca dei confini, va detto che essi non risalgono al ventennio fascista, ma a molto prima. Bisogna andare indietro nel tempo, fino agli inizi dell’Ottocento, e più esattamete al Decennio, il periodo francese (1806-15). Ma già prima, nel Catasto Onciario del 1753, la piana di Macchia venne censita nel Comune di Monte Sant’Angelo. Anche se in contestazione con Manfredonia.

La storia della confinazione di quella zona è tutta una sequela di rivendicazioni e recriminazioni da parte di Manfredonia. Qui di seguito viene riassunta in estrema sintesi, partendo da quando la vertenza ha trovato una sistemazione.

La piana di Macchia, facente parte della difesa Casiglia, fu assegnata al Comune di Monte Sant’Angelo con l’ordinanaza del commissario ripartitore Biase Zurlo del 6 novembre 1813, che divise il demanio ex feudale del suddetto Comune, assegnandolo agli aventi diritto dallo stesso individuati, tra i quali Monte Sant’Angelo e Manfredonia. (È bene precisare che con una precedente ordinanza su questa difesa, datata 7 giugno 1813, Zurlo aveva definito anche i confini tra i due Comuni: “ … Vallone della Mollina e Vallone di Pulsano sino al mare Adriatico secondo acqua corre”).

Nonostante avesse dato il suo assenso al progetto di divisione di Zurlo in un incontro tenuto a Monte Sant’Angelo l’8 giugno di quell’anno, in seguito Manfredonia ci ripensò e così il 20 aprile 1814 produsse ricorso al Consiglio d’Intendenza (Prefettura), ritenendo la quota di sua spettanza inadeguata alla portata degli usi civici che in passato aveva esercitato sul feudo di Monte. (Va osservato che in quell’occasione Manfredonia aveva rifiutato il quadrone di Macchia, in quanto “occupato dai particolari” (cittadini), dai coloni cioè che pagavano il canone al Capitolo della Basilica di San Michele, che ne era in possesso. In parole povere Manfredonia di quell’area non sapeva che farsene. Optò per la Costa di Cavolecchia, un’area altamente boscosa).

Il Comune di Manfredonia cercherà in tutti i modi di mantenere in essere la disputa sul quadrone, soprattutto negli anni unitari, con reiterate richieste all’Ufficio tecnico catastale di Foggia. Ma queste non approderanno ad alcun risultato. Così il Comune di Monte Sant’Angelo continuerà a mantenere il suo dominio su di esso. Ma si tratterà di un dominio dimezzato, per le insidie del Capitolo, che spadroneggiava su quell’area. E che ancora la fa da padrone. Certo, sono cambiati i tempi e le forme del dominio: non si pagano più i canoni (e questo già dalla metà del secolo scorso, in parallelo con quanto si è verificato con i canoni demaniali, anch’essi caduti in desuetudine), ma la Basilica è tuttora titolare del cosiddetto “diritto del concedente” sui terreni perimetrali all’interno di detta area, diritto che esercita puntualmente al momento dall’affrancazione del livello, percependone il profitto.

A questo proposito il sindaco di Monte Sant’Angelo potrebbe rilanciare e chiedere al vescovo di rinunciare a quel balzello (in soldoni una cifra di 400-500 euro ad ettaro, trattandosi di uliveti), a profitto del Comune di Monte Sant’Angelo. (Il vescovo c’entra, perché la Basilica di San Michele è di proprietà della Curia arcivescovile, che difatti autorizza il suo rettore, padre Suchy Wladyslaw, all’atto notarile di affrancazione del livello con i proprietari interessati). Va ricordato che a carico di questi rimangono anche le spese (stesura, registrazione e voltura dell’atto notarile, ecc.).

Per un’informazione più completa va detto che il quadrone, nel secondo decennio del secolo XIX, ha dato origine a una causa tra il Comune di Monte Sant’Angelo e la Basilica di San Michele, che poi non ha avuto seguito per la desistenza del primo. La questione è rimasta dunque impregiudicata, con la Basilica che ha continuato a riscuotere i canoni – Manfredonia in questa controversia non è mai entrata, il che è un’ulteriore conferma della sua estraneità alla zona. (Sull’argomento c’è una recente pubblicazione di chi scrive: Tranasi Michele, La Basilica di San Michele dal XVII al XXI secolo. I segni del potere temporale, Andrea Pacilli Editore, Manfredonia, aprile 2020).

In questi ultimi tempi il Comune, e per esso il Capo Settore Agricoltura e Foreste, si è svegliato dal “sonno letargico” e ha chiesto alla Regione Puglia, (ma senza avere risposta), di dichiarare la demanialità del quadrone e con ciò la sua proprietà. (A questo proposito va precisato che l’ordinanza del 7 giugno recita testualmente: “La contrada denominata Casiglia con effetto è dichiarata comunale di Montesantangelo …”; ebbene il quadrone, perimetrato al suo interno, è rimasto demaniale, vale a dire comunale, non essendo stato mai interessato in epoche successive da alcun provvedimento di legittimazione come è successo invece per la maggior parte delle altre occupazioni della Basilica). Non solo. Sta obbligando i livellari della zona che avanzano richiesta a operare l’affrancazione del livello a suo beneficio. E si dà il caso che qualcuno di questi abbia pagato e alla Basilica e al Comune.

La rinuncia della Curia arcivescovile al balzello sul quadrone, considerata anche, e soprattutto, la situazione di particolare disagio e incertezza in cui operano i proprietari dello stesso, sarebbe un atto di generosità straordinario. E anche di forte valenza simbolica.

Tornando alla zona industriale, c’è da augurarsi che le popolazioni dei due Comuni, assieme alle forze politiche, sociali e culturali, siano coinvolte nelle scelte ulteriori che si andranno a fare. È bene che fin da oggi esse tengano alta la guardia sul diritto alla salute e si mobilitino, per evitare di trovarsi domani di fronte ad una situazione dagli sbocchi irreversibili. La tutela dell’ambiente non può essere lasciata in mano delle due Amministrazioni comunali. Entrambe possono giocare brutti scherzi.

L’obiettivo immediato è ottenere la revoca, da parte del Comune di Monte Sant’Angelo, delle deliberazioni di Giunta comunale del 3 marzo 2018.

Michele TRANASI