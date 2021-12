Manfredonia, Moscone: “Città illuminata da oltre 2 mesi ma il Natale non è solo questo”

Manfredonia (Foggia), 24/12/2021 – “Manfredonia, l’augurio è quello che tutto il Gargano torni a splendere davvero per molti aspetti. Io vedo una città illuminata da oltre 2 mesi, in netto anticipo sul Natale con un certo ottimismo e speranza perché questo dovrebbe essere l’intento delle luminarie. Però Natale non è solo questo, è molto di più, non dobbiamo ridurlo solamente ad aspetti consumistici.