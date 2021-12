Manfredonia. Nella Chiesa di San Francesco il canto a cappella della “Lino’s family”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 24 dicembre 2021. Un modo del tutto originale per augurare buon Natale è quello che hanno pensato e realizzato con la loro performance canora, il quintetto “Lino’s family”, tutti legati tra loro da parentela stretta.

In ordine abbiamo, partire dalla tua sinistra: Lucia Trigiani, Viviana Squeo, Michele Mundo, Jacopo Mundo, Raffaele Trigiani e Emanuele Trigiani, che hanno cantato come si suol dire a “cappella”, brani natalizi nella suggestiva chiesa di San francesco in Manfredonia.

Che ben vengano iniziative di questo genere e che sia un felice Natale per tutti.

Antonio Castriotta