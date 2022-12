Foggia, è un Natale di festa. Gallo condottiero

FOGGIA, 24/12/2022 – Era appena il 04 ottobre scorso quando il Foggia annunciava l’ingaggio del nuovo allenatore, in sostituzione di Roberto Boscaglia, accolto trionfalmente ad inizio stagione, visti curriculum e trascorsi vincenti. Il tecnico di Bollate raccoglieva i cocci di una squadra in frantumi, mestamente relegata nei bassifondi della classifica, con un ambiente scoraggiato che vedeva l’avvento del tecnico con distacco e di un certo scetticismo.

Da allora, poco più di due mesi e mezzo, n’è passata di acqua sotto i ponti. I rossoneri, senza timore di smentite, vanno alla sosta natalizia, probabilmente come la migliore compagine del momento, rinfrancata da una prestigiosa qualificazione alla semifinale di Coppa Italia (contro la Juve Next Gen n.d.r.) e da una serie di risultati positivi, ultime le due vittoriose e convincenti trasferte di Torre del Greco e Latina, che hanno consentito a capitan Petermann e soci di giungere ad un tiro di schioppo dalla quarta piazza in graduatoria. Il turno prenatalizio per i colori foggiani, è spesso un gradito regalo sotto l’albero. Nel 1999 il Foggia battè ad esempio la Turris a domicilio per 0-4, grazie alle reti di Guarino, Molino, Brienza e ancora Molino, o la sonora vittoria di Salerno in serie B, del 21/12/2017, con i sigilli di Floriano (2) e Agazzi.

Il gruppo visto al “Francioni” è stato straripante: un misto di concentrazione, aggressività, voglia di vincere e concretezza. Il condottiero Fabio Gallo, in conferenza stampa post gara, ha elogiato i suoi ragazzi che sta plasmando proprio con le caratteristiche, che lo stesso aveva nella sua mente. Il Foggia di oggi è rigenerato nell’autostima e capace di disputare partite di grande qualità. E’ stato un processo lento di costruzione ma ora la squadra sta venendo fuori anche nel palleggio- ha spiegato il trainer rossonero.

La cura dell’ex centrocampista atalantino sta facendo miracoli. A lui il merito di aver innescato la miccia ai satanelli, che in un venerdì sera dicembrino, hanno riscoperto il concetto di un calcio moderno, che fa ricordare antichi fasti vissuti nel recente passato.