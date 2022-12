Gino Lisa, concerto gospel a sorpresa sul volo Milano-Foggia (VIDEO)

FOGGIA, 24/12/2022 – I Nate Martin and Sign erano a bordo stamani del Boeing 737-300 Lumiwings per un regalo da parte di Lumiwings ai propri passeggeri per le Festività Natalizie. Durante il volo LWI232 da Milano Malpensa a Foggia hanno deliziato i passeggeri con le loro bellissime melodie gospel.

L’iniziativa e’ stata molto apprezzata dai passeggeri e un successivo assolo si e’ tenuto anche sui gradini di accesso al terminal dell’aeroporto di Foggia Gino Lisa.

Il gruppo e’ in tournée in Europa e concluderanno il tour in Italia il 1 gennaio a Ravenna al Teatro Dante Alighieri. Domani saranno a Messina a Piazza Duomo. Poi a Sorrento il 27, Agrigento il 28, Cefalù il 29, Roma all’Auditorium Parco della Musica il 30 e 31 dicembre. Fonte: italiavola.