FOGGIA, 24/12/2022 – E’ stato domato attorno a mezzanotte l’incendio divampato la sera del 23 dicembre in un capannone in disuso all’interno di un’azienda agricola di Carapelle, nel foggiano.

Il rogo ha avuto un’estensione di 4mila metri quadrati. In fumo materiale plastico e altri scatoloni accatastati. Per fortuna non sono stati registrati feriti. La stessa azienda aveva subito roghi analoghi anche in passato. Ancora in corso le indagini sull’accaduto. Lo riporta Rainews.