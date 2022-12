Manfredonia, nomina Comandante ad interim del Corpo di Polizia Locale

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/12/2022 – Il Sindaco Gianni Rotice “preso atto dello stato di carenza di controllo dei settori operativi per il lungo periodo di assenza del comandante, che ha determinato un vuoto amministrativo e di coordinamento del corpo” e

“valutate le dichiarazioni rese in sede di audizione dal Comandante circa le difficoltà di gestione del personale del Corpo, nonché la necessità di fruire dei periodi di ferie non goduti e nonoggetto di rinuncia, che lo porterebbero ad essere assente fin quasi alla data del collocamento in quiescenza”, come riportato nel decreto sindacale, “rilevato altresì di procedere alla nomina del Comandante ad interim, per la durata di sei mesi come

da espressa e formale richiesta acquisita agli atti dell’ente”.

Il Sindaco, per tali ragioni, decreta di “individuare quale Comandante – Responsabile del Corpo di Polizia Locale ad interim, nelle more di espletamento di ulteriori procedure pertinenti previste in materia, il Commissario Capo Vincenzo D’Anzeris, cat. D2”.