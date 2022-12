Manovra 2023, Conte: “Vostra visione del lavoro? Schiavismo 2.0”

FOGGIA, 24/12/2022 – (adnkronos) “Nella manovra smantellate il reddito di cittadinanza che è un cuscinetto di protezione contro la disperazione di molte famiglie ” e i cui “percettori per voi sono solo dei numeri che vi hanno consentito di recuperare 900 milioni , la stessa cifra che avete voluto per spalmare i debiti delle società di calcio di serie A che hanno inquinato il calcio con indebite plusvalenze e speculazioni”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Manovra.

“Con l’ultimo attacco sferrrato al concetto di congruità del lavoro – continua Conte – avete dimostrato di non comprendere che dietro quel concetto c’è la dignità del lavoro” e “state creando le premesse di un grave disastro sociale e soprattutto state compromettendo la coesione sociale che è il tessuto connettivo della nostra comunità. Lo smantellamento del reddito di cittadinanza unito a buste paga da fame e alla liberalizzazione del lavoro precario, significano una visione distorta del mercato del lavoro che riassumo in un concetto: schiavismo 2.0“.

LA MANOVRA E L’EUROPA – “Il vostro slogan non doveva essere ‘siamo pronti’, ma siamo proni” attacca il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Manovra, accusando il governo di “andare in Ue con il cappello in mano”. “Imbarazzante improvvisazione di questa maggioranza in una manovra scritta più volta per interi pezzi, il risultato è una manovra che è un coacervo e caotico inventario di misure sbagliate, errori macroscopici, retromarce fatte sulla pelle di famiglie e aziende in difficoltà”.

GIUSTIZIA A DOPPIO BINARIO – “Il vostro è un disegno di giustizia a doppio binario: quella carezzevole per potenti e coletti bianchi, e quella inflessibile per la gente comune”. “Niente di nuovo: fisco fai da te, condoni fiscali, misure compiacenti per evasori, corruttori, speculatori. Vigileremo con la massima fermezza per impedirvi di realizzare questo disegno e vi inchioderemo alla questione morale, quanto mai attuale perché le istituzioni europee stanno sanguinando. Dobbiamo perseguire giustizia ed equità, non bustoni di contanti per pochi privilegiati. Per tutto questo anticipo il voto contrario del M5S”.