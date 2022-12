Natale 2022 in Puglia: a Foggia si festeggia con “l’auguritivo”

FOGGIA, 24/12/2022 – Si accende il Natale pugliese: dal Gargano al Salento è tutto un fiorire di iniziative per fare respirare l’atmosfera di festa a residenti e visitatori.

Non mancano i divieti allo scopo di impedire gli eccessi ma mercatini, presepi, musica e spettacoli promettono di non deludere le aspettative di chi vuole trascorrere un fine dell’anno in allegria. Di seguito ordinanze e proposte nei comuni capoluogo.

FOGGIA

Vigilia di Natale caratterizzata ormai da oltre un decennio dal cosiddetto «auguritivo» con migliaia di giovani e meno giovani che si riversano nei locali dell’isola pedonale (ma non solo) e del centro storico. Nel corso dellla giornata il Comune ha organizzato l’animazione per i più piccoli con i personaggi più famosi dei cartoni animati sia nella villa comunale sia nell’isola pedonale. Le strade del capoluogo dauno, rianimate da alcuni giorni dallo shopping, saranno poi attraversate dalle note di «Foggia in banda» con concerti in vari punti della città. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.