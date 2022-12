Natale post Covid 2022, ne saremo usciti tutti migliori ed invece…

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/12/2022 – Fervono nervosamente in queste ore gli ultimi preparativi per i festeggiamenti di Natale. La cosa è passata parecchio in sordina, forse perché abbiamo sostituito una “emergenza” con un’altra (vedasi guerra in Ucraina), ma questo è il primo Natale completamente libero post Covid. Sono tornate, ad esempio, le recite nelle scuole, fatte con bambini e genitori senza mascherina, riuniti in sala anguste a stretto contatto gli uni agli altri. Una vera liberazione che segna un ritorno alla socialità senza barriere e con molto meno ansie.

A questo ha fatto seguito un ritorno di ottimismo e, come si dice a Roma, “volemose bene”? Manco per il piffero. La maleducazione non ha mai raggiunto livelli tanto eclatanti, lo si percepisce nei comportamenti nel traffico, negli esercizi commerciali e, soprattutto, nei commenti social, vero specchio della società. Mai visto tanto accanimento e cattiveria gratuita verso situazioni spesso tragiche, nelle quali nessuno può scommettere di essere migliore: “Al posto suo…”.

Un piccolo assaggio si è potuto avvertirlo nella vicenda delle luminarie natalizie: un vero tripudio di accuse, insinuazioni, persino compiacimento nel vedere sforzi che dovrebbero essere nell’interesse della collettività che vanno in malora per risolversi, per fortuna, in un lieto fine. Mai visto tanta gente sempre pronta a giudicare, ergersi a vero esperto di qualsivoglia argomento.

Ma la vera “bomba”, prossima ad esplodere, sarà lo smantellamento del Reddito di Cittadinanza. Una volta che i “rubinetti” saranno chiusi la povertà, quella vera, sarà prepotentemente la sua comparsa in una situazione di costi energetici alle stelle. Anche in questo caso tantissimi sono pronti a compiacersi, non comprendendo appieno la bomba sociale che sta per manifestarsi. Verissimo che tantissimi se ne sono approfittati ma è altrettanto vero che il mondo del lavoro, quello reale, è pronto ad approfittarne.

Tanti datori di lavoro sono pronti a mettere sul piatto una situazione di “regolarità” vera solo sulla carta contro una di impellente indigenza. Come chi è sazio non crede al digiuno, così il ricco non crede al povero. Questo dovrebbe unire chi è in difficoltà ma questo non avviene. Anzi, si avverte una vera lotta tra poveri. Anche a colpi di cattiveria gratuita sui social. E non mi sembra che a Natale tutti diventino più buoni.

“Vi sono molti atteggiamenti riguardo al Natale

e alcuni il possiamo trascurare:

il torpido, il sociale, quello sfacciatamente commerciale,

il rumoroso (essendo il bar aperto fino a mezzanotte),

e l’infantile.

Ben diverso è quello del bimbo

che crede ogni candela una stella, e l’angelo dorato

spieganti l’ale alla cima dell’albero

non solo una decorazione, ma anche un angelo”. (Thomas Stearns Eliot (1888-1965) contenuta nel volume La coltivazione degli alberi di Natale)