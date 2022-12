Puglia: malore sul monopattino, 16enne muore per strada

La ricostruzione

Alcuni testimoni che erano in via De Nicola hanno raccontato di aver visto il ragazzo crollare improvvisamente mentre era sul mezzo elettrico. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia locale di Cavallino, coordinata dal comandante Tommaso Passabì, che ha effettuato i rilievi. Il 16enne è stato trasportato al pronto soccorso del “Vito Fazzi”, ma non c’è stato nulla da fare. All’ospedale leccese sono arrivati i suoi amici in un momento di dolore che ha sconvolto una comunità. Il corpo del ragazzo sarà sottoposto ad autopsia.