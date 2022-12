Terminate le riprese di “Qui non è Hollywood”, serie sull’omicidio di Sarah Scazzi

FOGGIA, 24/12/2022 – “Dopo diciassette settimane si sono concluse le riprese di QUI NON È HOLLYWOOD. È stata un’avventura lunga, delicata e appassionante, che ho avuto l’onore di affrontare con un gruppo di collaboratori che è diventato famiglia (…alcuni di loro già lo erano). Grazie a tutti per il talento, l’entusiasmo, i sorrisi, la comprensione e la forza che avete saputo darmi. Ora un po’ di vacanza!”.

Lo scrive sui social il regista Pippo Mezzapesa, noto soprattutto per aver diretto “Ti mangio il cuore” con la cantante Elodie, girato sul Gargano. L’attrice Debora Boccuni su Instagram : “ E quindi posso finalmente dire che il mio sogno di lavorare per Disney ha iniziato ad avverarsi”.

La miniserie originale di Disney+ “Avetrana – Qui non è Hollywood”, diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta da Groenlandia è stata girata in provincia di Roma e Latina a partire da fine ottobre, nononostante gli avvenimenti si siano svolti in Puglia. La serie racconta le vicende dei protagonisti del più eclatante caso di cronaca avvenuto nella recente storia italiana, il delitto di Avetrana e la morte di Sarah Scazzi.