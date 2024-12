Foggia. Maltempo, confermati gli appuntamenti in villa comunale del 24 dicembre

A causa dell’allerta meteo di livello giallo emessa dalla Protezione Civile della Regione Puglia, che prevede forti venti e precipitazioni abbondanti fino alle ore 20:00 del 24 dicembre 2024, l’amministrazione comunale ha deciso di apportare modifiche al programma di eventi previsto per la Vigilia di Natale. Il concerto delle band locali, inizialmente programmato per le ore 11:30 in Piazza Mercato, è stato rinviato a data da destinarsi.

Il percorso musicale itinerante della D.B. Band Christmas Dixie, organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Ico Suoni del Sud, si terrà solo se le condizioni meteorologiche lo permetteranno. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato alla mattinata del 31 dicembre. Gli appuntamenti confermati includono la Casa di Babbo Natale e l’evento ‘Ho voja di Street food’ nella villa comunale.

Le iniziative organizzate dall’assessorato alle Attività produttive, originariamente previste per il 24 dicembre, sono state rinviate al primo fine settimana di gennaio, sabato 4 e domenica 5. In queste giornate, non sarà presente Babbo Natale pronto a ricevere le letterine dei bambini, né gli Elfi con slitta e renne. Inoltre, lo snow glow su Corso Vittorio Emanuele all’incrocio con via Diomede non sarà allestito, e l’area ludica con laboratori a tema, trucco artistico e giochi per bambini in Piazza della Libertà è stata annullata.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti sugli eventi e sulle condizioni meteo.