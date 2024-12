Foggia ospita la mostra "Giubileo in Capitanata": una riflessione sul passato e il futuro della tradizione giubilare

A Foggia, Presso la Galleria d’arte moderna di Palazzo Dogana, la mostra “Giubileo in Capitanata tra passato e contemporaneità” resterà aperta fino al 12 gennaio 2025 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. La mostra, approderà poi a Manfredonia (Fg), presso l’Auditorium “Valentino Vailati”, via Arcivescovado, 16 e resterà aperta dal 2 al 9 febbraio 2025 con i seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Ammira, impara e ricorda che, a proposito di Giubileo, prima di noi, altri umani hanno vissuto come noi le nostre stesse attese e le nostre stesse speranze, lasciando tracce e testimonianze di aneliti spirituali che connotano la nostra umanità. Queste sono solo alcune delle sollecitazioni avute lo scorso 20 dicembre 2024, nella magnifica cornice di Palazzo Dogana, in Piazza XX Settembre, a Foggia, davanti ad un pubblico di studiosi e curiosi, giovani e meno giovani, nel Convegno-Mostra organizzato dall’Archivio di Stato di Foggia dal titolo: “Giubileo in Capitanata tra passato e contemporaneità”. L’iniziativa, sotto la diligente direzione del dott. Massimo Mastroiorio e con la puntuale collaborazione di tutto il suo staff, ha dimostrato come l’Archivio di Stato di Foggia possa essere veramente considerato una fonte pressoché inesauribile di vitalità culturale della nostra Capitanata. Il tutto sempre nella direzione di ri-scoprire e ri-conoscere il genius loci della nostra comunità, valorizzando la nostra memoria storica, perché senza di essa si smarrisce altresì la direzione del nostro futuro.

Il Giubileo, che per il 2025 avrà come tema “Pellegrini di speranza”, ha origine dalla tradizione ebraica che fissava ogni cinquant’anni la restituzione delle terre confiscate, la liberazione degli schiavi e un anno di riposo della terra con lo scopo pratico di rendere più forti le successive coltivazioni. Papa Bonifacio VIII nel 1300, con l’istituzione del primo Giubileo, concesse l’Indulgenza Plenaria del perdono di Dio e, per segnalare il suo inizio, fu stabilito di suonare un corno di ariete, in ebraico yobel, da cui deriva il termine cristiano: Giubileo. A portare i saluti dei due Pastori e guide spirituali, S. E. Mons. Giorgio Ferretti, Vescovo Metropolíta Arcidiocesi Foggia-Bovino e S. E. Mons. Franco Moscone, Vescovo Arcidiocesi Vieste-San Giovanni Rotondo-Manfredonia, assenti per motivi istituzionali, sono stati rispettivamente don Matteo Ferro Direttore Archivio Arcidiocesi Foggia-Bovino e il dottor Antonio Tomaiuoli Direttore Archivio Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Parole chiave dei loro interventi: Spiritualità, Rinnovamento, Redenzione.

In seguito, sono state svolte le relazioni del dott. Alessandro De Troia, Presidente Associazione Gens Capitanata e sul tema “Nascita del Giubileo e peculiarità in terra di Capitanata” e della prof.ssa Pina Cutolo, Consigliere nazionale Italia Nostra, sul tema “Giubileo e riferimenti nell’arte”. Il dott. De Troia ha ricostruito con ricchezza di dettagli gli aspetti storici più rilevanti del Giubileo nella sua prima edizione voluta da Bonifacio VIII nel 1300, mentre la prof.ssa Pina Cutolo, ha egregiamente svolto una narrazione artistica del Giubileo dal 1300 ai nostri giorni. Alcune delle foto, appositamente proiettate su maxischermo con musica soave in sottofondo, sono state realizzate per l’occasione dall’arch. Alfredo de Biase, Coordinatore Progetti speciali Archivio di Stato di Foggia, che ha girovagato per le chiese di Capitanata alla ricerca di bellezze giubilari spesso nascoste e poco valorizzate. La post produzione di video e foto è stata curata dal dott. Michele Bimini e dalla dott.ssa Sabrina Cotugno, entrambi Assistenti per la Tutela, accoglienza e Vigilanza per il Territorio e i Servizi Culturali dell’Archivio di Stato di Foggia.

La manifestazione ha avuto il patrocinio dell’Ente Provincia di Foggia, dell’Amministrazione Comunale di Foggia, dell’Ordine degli Architetti P.P.C. (Pianificatori, Paesaggistici Conservatori della Provincia di Foggia), della Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”, dell’Associazione di Promozione Sociale “Gens Capitanata e” e di Italia Nostra . Per maggiori informazioni o prenotazioni o semplicemente per scrutare “vie e viuzze” della storia da (ri)spolverare, è possibile consultare il sito (https://archiviodistatofoggia.cultura.gov.it/home). Per visite guidate con scolaresche di istituti di ogni ordine e grado, è possibile, invece, contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Archivio di Stato di Foggia sita in Corso Garibaldi, 31/A, rivolgendosi alla dott.ssa Sabrina Cotugno, mail: sabrina.cotugno@cultura.gov.it – tel.0881- 774019.

a cura di Marco Bonnì