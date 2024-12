Il Governo italiano non ha dubbi: il “modello Caivano”, messo in atto in poco più di un anno nel comune a nord di Napoli, è un’esperienza che merita di essere estesa ad altre periferie del Paese. Con questa convinzione, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede l’avvio di interventi simili in alcune zone definite ad “alta vulnerabilità sociale”. In particolare, il piano si concentrerà su sette aree considerate particolarmente difficili, dove il rischio di emarginazione e la carenza di servizi essenziali sono fenomeni preoccupanti. Le località individuate sono: Rozzano (Milano), il quartiere Alessandrino-Quarticciolo di Roma, il quartiere Scampia-Secondigliano di Napoli, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), il quartiere San Cristoforo di Catania e il quartiere palermitano di Borgo Nuovo.

Il “modello Caivano” ha dato risultati positivi in tempi rapidi. In questo contesto, il Governo punta a riproporre questo approccio in altre zone del Paese che versano in situazioni di criticità simili. Il modello, infatti, si basa su un’azione sinergica tra istituzioni locali e forze dell’ordine, che lavora per garantire la sicurezza, migliorare la qualità della vita e favorire l’inclusione sociale nelle aree più vulnerabili. La priorità è intervenire in modo mirato, con progetti che vanno dalla lotta al degrado urbano alla promozione di servizi sociali e culturali, dal miglioramento delle infrastrutture alla creazione di opportunità per i giovani.

In risposta alla crescente domanda di aiuti per contrastare l’emarginazione nelle periferie, il Governo ha deciso di destinare 180 milioni di euro per il triennio 2024-2026. I fondi saranno utilizzati per finanziare le diverse attività previste dal piano, con l’obiettivo di avviare interventi concreti nei settori più critici delle zone identificate. Sarà un commissario straordinario a coordinare l’intero programma, con il compito di definire un piano operativo entro due mesi dall’approvazione del decreto.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le difficoltà sociali che caratterizzano molte aree metropolitane italiane, dove l’emarginazione e la criminalità sono fenomeni sempre più diffusi. In particolare, le aree scelte per il progetto si trovano in contesti ad alta densità abitativa e con gravi problematiche di ordine pubblico, povertà e disoccupazione. La speranza del Governo è che, seguendo l’esempio di Caivano, si possa arrivare a risultati concreti anche in questi quartieri, restituendo loro un ruolo centrale nella vita sociale ed economica delle città.

Le reazioni alla proposta sono contrastanti. Se da un lato, molti esperti e associazioni di volontariato vedono nel piano un’opportunità per le periferie italiane, dall’altro ci sono anche preoccupazioni riguardo all’efficacia dei provvedimenti. Alcuni temono che, senza un adeguato monitoraggio e senza l’effettiva partecipazione delle comunità locali, gli interventi possano risultare inefficaci o mal distribuiti. Altri, invece, ritengono che sia necessario un approccio più strutturato, che vada oltre gli interventi di natura emergenziale e che punti a un cambiamento culturale duraturo nelle comunità.

Tuttavia, la decisione di allargare il modello Caivano ad altre aree del Paese rappresenta un segnale importante. Il Governo, infatti, ha confermato l’intenzione di affrontare in modo deciso e concreto le problematiche sociali nelle periferie, attraverso politiche che non si limitino a interventi straordinari, ma che prevedano una continua evoluzione e integrazione dei vari ambiti coinvolti.

A questo punto, la sfida più grande sarà riuscire a implementare il piano con tempestività e efficacia, coinvolgendo attivamente le realtà locali e garantendo che i fondi siano utilizzati in modo trasparente e mirato. Solo con una strategia ben definita e un forte impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, il “modello Caivano” potrà diventare un esempio positivo da seguire in tutta Italia. Lo riporta il tgcom24.com.