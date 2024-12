Il Sindaco Lidya Colangelo firma l’ordinanza di deroga agli orari di intrattenimento per i pubblici esercizi durante le festività

Questa mattina, il Sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha firmato l’Ordinanza n. 35 del Registro Generale, che autorizza la deroga agli orari di intrattenimento e svago per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei giorni delle festività natalizie e di inizio anno. L’ordinanza, consultabile integralmente sul sito istituzionale del Comune di San Severo, è stata adottata in considerazione dell’alto afflusso di cittadini che tornano in città per le festività e per venire incontro alle esigenze degli operatori commerciali locali.

Secondo la nuova disposizione, gli esercizi commerciali potranno prolungare l’apertura nei seguenti giorni: fino alle ore 01:00 del giorno successivo nelle serate del 28 e 29 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025; fino alle ore 02:00 nelle serate del 24, 25 e 31 dicembre 2024, e 4 e 5 gennaio 2025. Questo provvedimento è stato adottato esclusivamente per le serate indicate, in cui il giorno successivo non è lavorativo.

Il Sindaco Colangelo ha dichiarato: “Abbiamo autorizzato la deroga alle precedenti disposizioni esclusivamente nei giorni indicati, in cui il giorno successivo non è lavorativo. È una apertura importante, ma ci attendiamo il massimo rispetto delle regole civili e verso chi risiede nelle zone dove si trovano tali attività. Invito tutti i miei concittadini a rispettare le disposizioni e a vivere in armonia”.