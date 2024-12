Manfredonia, controlli su 12 esercizi di slot e scommesse: sanzioni e irregolarità riscontrate

Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Polizia di Stato di Manfredonia. Nella giornata di sabato, il personale del Commissariato, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e un’unità cinofila della Guardia di Finanza, ha attuato un servizio ad “Alto Impatto” volto a garantire la sicurezza pubblica.

Le operazioni si sono concentrate sulle principali arterie di accesso alla città e su diverse aree periferiche e residenziali, dove sono stati allestiti numerosi posti di controllo. Complessivamente, sono state identificate oltre 850 persone e controllati circa 350 veicoli, con diverse violazioni al codice della strada contestate.

I controlli si sono estesi anche ai locali pubblici, con l’obiettivo di verificare eventuali ritrovi di soggetti pregiudicati. In particolare, sono stati ispezionati 12 esercizi dedicati al gioco e alle scommesse, con alcune irregolarità rilevate: un titolare è stato sanzionato per la mancanza di personale addetto alla sorveglianza, mentre in un altro caso è stato trovato un locale con macchine slot, nonostante l’attività di gioco fosse ufficialmente cessata. In entrambi i casi, sono state emesse sanzioni amministrative e sono state segnalate le violazioni all’autorità comunale.

Durante un controllo presso un’attività di somministrazione alimenti e bevande, gli agenti hanno rintracciato un lavoratore “in nero”, privo di contratto di assunzione. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro è stato prontamente coinvolto per l’applicazione delle sanzioni previste.

Nel contesto di una più ampia attività di legalità, la Polizia ha eseguito due ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di due soggetti con precedenti condanne definitive. Uno dei destinatari aveva ricevuto una pena di due anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro doveva scontare una condanna a quattro anni e otto mesi, sempre per lo stesso reato. Entrambi sono stati trasferiti nelle case circondariali di Foggia.

In vista delle festività natalizie, il Commissariato di Manfredonia ha annunciato l’intensificazione delle attività di controllo del territorio, per garantire la massima sicurezza a tutti i cittadini in occasione degli eventi in programma in città.