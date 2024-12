Manfredonia, Giacobbe: “Il punto con il Martina ci dà fiducia, ora puntiamo alla salvezza”

Un pareggio importante, quello conquistato dal Manfredonia Calcio contro il Martina, che termina 1-1 allo stadio Miramare. A parlare del risultato e delle ambizioni per il futuro è stato il capitano Mirko Giacobbe, intervenuto ai microfoni di LuneDì Puglia subito dopo il fischio finale. Giacobbe ha sottolineato la prestazione positiva della sua squadra, pur riconoscendo la forza dell’avversario: «Lo spirito deve essere quello di ieri, abbiamo affrontato un Martina molto forte. Se sono in alto in classifica c’è un motivo. È stata una prova maiuscola da parte nostra, abbiamo strappato un buon punto che ci dà consapevolezza e forza».

Il capitano ha poi aggiunto che il Martina, reduce da una serie di vittorie consecutive, ha dimostrato una solida organizzazione di gioco: «Meritano questa classifica. Loro si muovono molto bene in campo, e quando una squadra arriva da tanti successi, diventa tutto più facile». Il Manfredonia, però, arriva dalla pesante sconfitta per 5-0 contro il Brindisi, che aveva lasciato il segno soprattutto dal punto di vista mentale. «Abbiamo affrontato un brutto momento dopo il 5-0 di Brindisi, è stato difficile recuperare sul piano psicologico», ha ammesso Giacobbe, che ha poi messo in evidenza la difficoltà di giocare con una formazione rimaneggiata: «Ci mancavano due pedine under fondamentali, ma siamo riusciti a cambiare tutto».

Il capitano ha chiuso con uno sguardo rivolto al futuro, con la consapevolezza che la squadra deve concentrarsi su un girone di ritorno importante: «Siamo partiti con ambizioni diverse, ma ci siamo ritrovati in questa posizione e non è facile. Ogni partita, ora, inizia a pesare molto. Abbiamo la consapevolezza che dobbiamo fare un girone di ritorno importante». Un messaggio di speranza arriva anche da una lettera ricevuta da un giovane tifoso: «Un bambino mi ha scritto chiedendomi la maglia della sua città e la salvezza. Il primo desiderio lo abbiamo esaudito, speriamo di rispettare anche il secondo».

Con queste parole, Giacobbe ha ribadito l’importanza di ogni singolo punto e la determinazione della squadra a lottare per la permanenza in Serie D. Ora, il Manfredonia si prepara ad affrontare il girone di ritorno con maggiore consapevolezza e voglia di riscatto.

Lo riporta ilsipontino.net