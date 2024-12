Manfredonia, il maltempo rinvia gli eventi natalizi in programma il 24 dicembre ph Saverio de Nittis

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per tutta la giornata di oggi, martedì 24 dicembre, l’Amministrazione comunale di Manfredonia ha deciso, con grande dispiacere, di rinviare tutti gli eventi in programma per la giornata nell’ambito del cartellone “Manfredonia Christmas Dream”.

L’annuncio, che giunge in un momento particolarmente significativo delle festività natalizie, è stato reso noto dal Comune che, attraverso una nota ufficiale, ha sottolineato l’impossibilità di garantire lo svolgimento delle manifestazioni a causa delle condizioni meteo sfavorevoli.

L’amministrazione comunale ha espresso il suo rammarico per il disguido e ha garantito che gli eventi rinviati verranno programmati nuovamente in una data futura, che sarà comunicata tempestivamente a tutta la cittadinanza e ai visitatori. “Sarà nostra premura aggiornare costantemente il pubblico e dare tutte le informazioni necessarie riguardo ai nuovi appuntamenti,” si legge nel comunicato ufficiale, che invita la comunità a seguire i canali informativi del Comune per gli sviluppi futuri.

Il rinvio degli eventi rappresenta un passo necessario per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e il buon esito delle iniziative in programma, che fanno parte del più ampio calendario delle festività natalizie in città. Nonostante il contrattempo, l’amministrazione ribadisce l’impegno nel proporre momenti di aggregazione e festa durante il periodo natalizio.