Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: chiesta l’indagine per violenza sessuale ed estorsione

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha depositato una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica nei confronti del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini.

Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, Medugno chiede ai pubblici ministeri di procedere, in via principale, per i reati di violenza sessuale ed estorsione. Nell’atto depositato, la difesa sollecita inoltre la Procura a valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie di reato e la possibile individuazione di altri soggetti coinvolti.

Secondo quanto riferiscono i legali, nel corso della redazione della denuncia sarebbero emersi nuovi elementi rispetto a quelli già resi pubblici in precedenti dichiarazioni dell’ex concorrente del reality, circostanze che avrebbero indotto la difesa ad anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria.

«Il sig. Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia», fanno sapere gli avvocati, aggiungendo che l’ex gieffino ha voluto ringraziare il nuovo manager Fabio Baglivo e il proprio team legale, impegnato – sottolineano – anche nella vigilia di Natale per il completamento e il deposito della querela.

Al momento non risultano dichiarazioni da parte di Alfonso Signorini. L’inchiesta è ora al vaglio della magistratura, che dovrà valutare la fondatezza delle accuse.

