Edizione n° 5925

BALLON D'ESSAI

"DIFFAMAZIONE" // Grana Padano annuncia denuncia dopo la protesta in Duomo: “Diffamazione”
24 Dicembre 2025 - ore  22:08

CALEMBOUR

COCA MILIONARIA // Cocaina per oltre un milione di euro nascosta in azienda: due arresti nel Barese
23 Dicembre 2025 - ore  22:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: chiesta l’indagine per violenza sessuale ed estorsione

MEDUGNO Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: chiesta l’indagine per violenza sessuale ed estorsione

«Il sig. Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia»

Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: chiesta l’indagine per violenza sessuale ed estorsione

Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: chiesta l’indagine per violenza sessuale ed estorsione ph ANSA PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Attualità // Prima pagina //

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha depositato una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica nei confronti del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini.

Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, Medugno chiede ai pubblici ministeri di procedere, in via principale, per i reati di violenza sessuale ed estorsione. Nell’atto depositato, la difesa sollecita inoltre la Procura a valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie di reato e la possibile individuazione di altri soggetti coinvolti.

Secondo quanto riferiscono i legali, nel corso della redazione della denuncia sarebbero emersi nuovi elementi rispetto a quelli già resi pubblici in precedenti dichiarazioni dell’ex concorrente del reality, circostanze che avrebbero indotto la difesa ad anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria.

«Il sig. Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia», fanno sapere gli avvocati, aggiungendo che l’ex gieffino ha voluto ringraziare il nuovo manager Fabio Baglivo e il proprio team legale, impegnato – sottolineano – anche nella vigilia di Natale per il completamento e il deposito della querela.

Al momento non risultano dichiarazioni da parte di Alfonso Signorini. L’inchiesta è ora al vaglio della magistratura, che dovrà valutare la fondatezza delle accuse.

Riproduzione riservata © ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO