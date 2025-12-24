Edizione n° 5924

BALLON D'ESSAI

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

CALEMBOUR

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // BAT, Natale in sicurezza: intensificati i controlli dei Carabinieri su tutto il territorio provinciale

PIANO BAT, Natale in sicurezza: intensificati i controlli dei Carabinieri su tutto il territorio provinciale

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani ha predisposto un articolato piano di servizi straordinari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
BAT // Cronaca //

In vista dell’imminente periodo delle festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani ha predisposto un articolato piano di servizi straordinari volto a rafforzare la sicurezza e la percezione di tranquillità su tutto il territorio provinciale. Accanto ai consueti servizi di controllo del territorio assicurati quotidianamente dall’Arma territoriale, il dispositivo prevede l’impiego di reparti specializzati, tra cui le Squadre di Intervento Operativo (SIO) e i Carabinieri “Cacciatori di Puglia”, chiamati a operare in supporto alle Stazioni e alle Compagnie dislocate nei diversi comuni della provincia.

Nelle scorse settimane, un contributo significativo è stato fornito anche dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, impegnato in servizi coordinati di rastrellamento finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, in particolare nelle aree rurali e boschive. Le attività hanno interessato zone di elevato pregio naturalistico come il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dove sono stati rinvenuti, parzialmente disassemblati, 16 autoveicoli, oltre a un escavatore e un autocarro, ritenuti verosimilmente provento di attività illecite.

I Carabinieri a cavallo sono stati inoltre impiegati in servizi di pattugliamento nelle aree urbane e nelle zone pedonali delle tre città capoluogo della provincia, con particolare attenzione ai centri storici, ai luoghi di maggiore afflusso di persone e ai principali punti di aggregazione, tradizionalmente più frequentati durante le festività.

La presenza dei militari ippomontati, oltre a rafforzare l’azione di prevenzione e vigilanza, rappresenta un importante elemento di prossimità e rassicurazione per la cittadinanza. I servizi a cavallo consentono infatti un controllo efficace anche in contesti complessi e affollati, favorendo al contempo un clima di serenità, partecipazione e vicinanza istituzionale, particolarmente apprezzato dalle famiglie e dai più piccoli nel periodo natalizio.

L’Arma dei Carabinieri rinnova così il proprio impegno a garantire un Natale sereno e sicuro, assicurando una presenza capillare e costante a tutela dei cittadini e del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO