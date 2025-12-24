In vista dell’imminente periodo delle festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani ha predisposto un articolato piano di servizi straordinari volto a rafforzare la sicurezza e la percezione di tranquillità su tutto il territorio provinciale. Accanto ai consueti servizi di controllo del territorio assicurati quotidianamente dall’Arma territoriale, il dispositivo prevede l’impiego di reparti specializzati, tra cui le Squadre di Intervento Operativo (SIO) e i Carabinieri “Cacciatori di Puglia”, chiamati a operare in supporto alle Stazioni e alle Compagnie dislocate nei diversi comuni della provincia.

Nelle scorse settimane, un contributo significativo è stato fornito anche dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, impegnato in servizi coordinati di rastrellamento finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, in particolare nelle aree rurali e boschive. Le attività hanno interessato zone di elevato pregio naturalistico come il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dove sono stati rinvenuti, parzialmente disassemblati, 16 autoveicoli, oltre a un escavatore e un autocarro, ritenuti verosimilmente provento di attività illecite.

I Carabinieri a cavallo sono stati inoltre impiegati in servizi di pattugliamento nelle aree urbane e nelle zone pedonali delle tre città capoluogo della provincia, con particolare attenzione ai centri storici, ai luoghi di maggiore afflusso di persone e ai principali punti di aggregazione, tradizionalmente più frequentati durante le festività.

La presenza dei militari ippomontati, oltre a rafforzare l’azione di prevenzione e vigilanza, rappresenta un importante elemento di prossimità e rassicurazione per la cittadinanza. I servizi a cavallo consentono infatti un controllo efficace anche in contesti complessi e affollati, favorendo al contempo un clima di serenità, partecipazione e vicinanza istituzionale, particolarmente apprezzato dalle famiglie e dai più piccoli nel periodo natalizio.

L’Arma dei Carabinieri rinnova così il proprio impegno a garantire un Natale sereno e sicuro, assicurando una presenza capillare e costante a tutela dei cittadini e del territorio.