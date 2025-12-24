Edizione n° 5925

BALLON D'ESSAI

24 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

23 Dicembre 2025 - ore  22:36

Home // Manfredonia // Calcio in testa a Urain del Manfredonia: sei giornate di squalifica a Nenci dell'Acerrana, gara persa a tavolino

SQUALIFICA NENCI Calcio in testa a Urain del Manfredonia: sei giornate di squalifica a Nenci dell’Acerrana, gara persa a tavolino

Mano pesante del Giudice sportivo dopo i gravi episodi avvenuti nell’ultima giornata di campionato

ph sportcampania.it - archivio - Acerrana, esultanza

ph sportcampania.it - archivio - Acerrana, esultanza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

ACERRA – Mano pesante del Giudice sportivo dopo i gravi episodi avvenuti nell’ultima giornata di campionato. È stata inflitta una squalifica di sei giornate a Omar Nenci, calciatore dell’Acerrana, per un gesto di estrema violenza nei confronti di Urain del Manfredonia.

Secondo quanto riportato nel referto ufficiale, Nenci è stato punito «per avere, a gioco fermo, calpestato con forza la testa di un calciatore avversario che si trovava a terra». Una condotta giudicata particolarmente grave dal Giudice sportivo, che ha motivato la sanzione facendo riferimento alla «elevata capacità della condotta di ledere l’integrità fisica dell’avversario».

Ma le conseguenze per l’Acerrana non finiscono qui. La società campana è stata infatti sconfitta 3-0 a tavolino nella gara contro il Pompei, incontro che sul campo si era concluso sull’1-1. Il provvedimento è scattato per irregolarità nel tesseramento, avendo l’Acerrana schierato Omar Nenci e Amabile, risultati «ancora svincolati e non tesserati con la predetta società sportiva» al momento della disputa del match.

Una doppia tegola dunque per il club granata: da un lato una lunga squalifica che priva la squadra di un elemento importante, dall’altro una sconfitta a tavolino che pesa in classifica. Intanto, in casa Manfredonia resta l’amarezza per l’episodio violento che ha coinvolto Urain, mentre la giustizia sportiva lancia un segnale chiaro contro comportamenti che mettono a rischio la sicurezza dei calciatori.

Lo riporta il corrieredelpallone.it

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO