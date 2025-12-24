SAN GIOVANNI ROTONDO – È diventato un braccio di ferro a carte scoperte, nero su bianco, quello tra la Direzione generale di Casa Sollievo della Sofferenza e l’ANMIRS, sindacato dei medici degli istituti religiosi. Al centro: la lettura dello stato di salute economico-finanziario dell’IRCCS e, soprattutto, la scelta – contestata – di puntare verso “un unico contratto”, con il sindacato che parla di “aggressione contrattuale” e la Direzione che rivendica la necessità di garantire sostenibilità e pagamenti senza ricreare debiti.

Il primo atto formale è la risposta del Direttore generale Gino Gumirato a una comunicazione del 19 dicembre: una lettera protocollata il 22 dicembre. Il tono, già nell’incipit, è quello di un confronto duro. Gumirato scrive che non intende rispondere “punto per punto” a “provocazioni, falsità, demagogie e congetture” e avverte che non accetterà “affermazioni gravemente lesive della reputazione personale e della Istituzione”, richiamando anche quanto sarebbe stato detto in Prefettura il 16 dicembre, “in presenza di molti testimoni”, rimandando “alle sedi opportune”.

Poi la Direzione entra nel merito con un’impostazione dichiaratamente “per macro paragrafi” e soprattutto attraverso i numeri, distinguendo i “perimetri” contabili (ospedale, ospedale-lasciti/RSA, intera fondazione).

La fotografia di partenza è quella del bilancio 2022: patrimonio con “capitale netto negativo per 74,29 milioni”, passività correnti “per 199,35 milioni” (con debiti verso fornitori e verso dipendenti tra le voci principali), perdite cumulate e perdita d’esercizio, oltre a un EBITDA ospedaliero dichiarato negativo e ulteriormente appesantito – secondo la ricostruzione – dall’effetto della “Decontribuzione Sud” che avrebbe “mascherato” parte del disavanzo operativo.

La Direzione richiama inoltre l’arco 2004-2022, sostenendo che l’attività ospedaliera avrebbe generato “diseconomie e dunque debiti” per oltre 420 milioni, in parte compensati da finanziamenti straordinari non legati all’erogazione sanitaria.

La seconda fotografia è l’“oggi” della Direzione: l’ultimo bilancio formale disponibile, al 31 dicembre 2024 (approvato a luglio 2025), che chiuderebbe con “capitale netto positivo di 78,89 milioni”, passività correnti ridotte a “40,31 milioni” e EBITDA 2024 positivo.

Gumirato attribuisce una parte importante del miglioramento a operazioni e misure definite straordinarie: la valorizzazione dell’usufrutto gratuito trentennale concesso da Immobiliare Casa Sollievo (citata come operazione condivisa con organismi vaticani e collegata a criteri IPSAS), il recupero del “Bonus Statale Ricerca Scientifica” mai utilizzato prima (con recupero di annualità dal 2017) e liberalità dall’estero legate a investimenti. Nello stesso passaggio vengono indicati investimenti complessivi 2023-2024 e parte 2025 per 27,37 milioni, ritenuti “necessari e non oltre rinviabili”.

Sul 2025, la Direzione ammette che l’EBITDA del “solo Ospedale” è previsto negativo, ma individua la “motivazione principale” nella mancata applicazione della Decontribuzione Sud per l’intero anno. E, in risposta alle accuse di “sfruttamento del personale” emerse – secondo la lettera – nell’incontro in Prefettura, Gumirato inserisce dati di produzione (gennaio-novembre e proiezioni): aumento complessivo dei servizi, crescita delle prestazioni ambulatoriali trainate da acceleratori lineari e PET, oscillazioni mensili di produzione a parità di FTE e un indicatore di 0,62 medici FTE per posto letto.

La parte più sensibile, però, è quella sul lavoro: la Direzione afferma che nel periodo 2023-2025 “nessuna persona è stata licenziata”, che non ci sono state diminuzioni di stipendio e che gli accordi sindacali sarebbero stati rispettati; inoltre sostiene che le retribuzioni sarebbero “ai massimi livelli” nel Centro-Sud, allegando distribuzioni per fasce di emolumenti netti (medici e comparto) e dati su congedi ordinari e giornate di aggiornamento professionale fuori sede.

La replica arriva il giorno dopo, 23 dicembre, con una “lettera aperta” firmata dal segretario nazionale ANMIRS Donato Menichella: titolo, già programmatico, “La verità dei fatti, oltre i numeri”. Menichella contesta innanzitutto l’impostazione e il clima (“avvertimenti” che, scrive, non toccherebbero la sostanza) e rovescia l’asse del confronto: non un dibattito contabile, ma “questioni etiche, organizzative, istituzionali e normative”.

A suo giudizio, la risposta della Direzione sarebbe “ricca di numeri” ma eluderebbe la domanda centrale: se sia “legittimo, corretto e coerente” trattare il personale sanitario come un “fattore di costo da comprimere” dopo anni di sforzi straordinari.

Il punto più tecnico-politico della controreplica riguarda gli “automatismi contrattuali”. Menichella sostiene che, per la dirigenza medica, tali automatismi “non esistono” e porta un esempio: il CCNL ARIS–ANMIRS 2016-2018 sarebbe entrato in vigore a Casa Sollievo quattro anni dopo il corrispondente pubblico; inoltre richiama il divario rispetto alla sanità pubblica, “avanti di due contratti”, sostenendo che senza contrattazione locale gli adeguamenti non produrrebbero effetti.

Sul lavoro quotidiano, il sindacato afferma che l’ospedale “ha retto” grazie all’impegno del personale e che, se i risultati economici non coincidono con quelli programmati, le cause non potrebbero essere imputate ai medici e agli operatori sanitari.

Contesta anche l’uso dei dati retributivi e delle giornate di congedo come argomenti “fuorvianti” e introduce una contro-narrazione: ore di lavoro rese “gratuitamente”, fondi di incentivazione ridotti, crediti rinunciati o dilazionati. E aggiunge un dato di organico: i medici sarebbero diminuiti “di quasi 100 unità” nell’ultimo decennio.

Infine, Menichella sposta la contesa su un piano identitario: Casa Sollievo non sarebbe “un’azienda privata qualsiasi” ma un ospedale religioso classificato, IRCCS e “parte integrante” del sistema sanitario regionale; rompere l’equiparazione sul piano contrattuale – sostiene – metterebbe in discussione il fondamento della collocazione istituzionale e, quindi, la capacità di attrarre e trattenere professionisti, oltre alla continuità assistenziale.

Due documenti, due verità in collisione: da un lato la Direzione che rivendica il risanamento e richiama vincoli finanziari (anche nei rapporti con la Regione) per giustificare scelte sul contratto; dall’altro il sindacato che chiede risposte su organizzazione, carichi e missione pubblica.