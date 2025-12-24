Catturato a Napoli Ciro Andolfi, tra i 100 latitanti più pericolosi: dovrà scontare oltre otto anni di carcere

È stato arrestato a Napoli Ciro Andolfi, classe 1976, inserito nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno. L’uomo, ricercato dal 2022, è stato individuato all’interno di un nascondiglio nel quartiere Barra, al termine di una complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia.

Andolfi era destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua pari a 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, a seguito di condanne definitive per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Reati che delineano un profilo criminale di elevata pericolosità, connesso a dinamiche di controllo del territorio e infiltrazione nei circuiti economici.

La cattura è avvenuta nel corso di un blitz ad alto impatto operativo, che ha visto l’impiego di numerosi militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli e di assetti specializzati, a conferma del livello di attenzione riservato all’operazione. Secondo quanto emerso, il latitante aveva predisposto un rifugio accuratamente organizzato per sottrarsi alle ricerche, riuscendo a eludere per oltre due anni le attività di localizzazione.

L’arresto si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata portate avanti dalle forze dell’ordine e dalla magistratura antimafia, con l’obiettivo di colpire non solo le strutture operative dei clan, ma anche i soggetti apicali e strategici, in grado di incidere sul tessuto economico e sociale del territorio.

L’operazione rappresenta un ulteriore risultato nella strategia di riduzione delle aree di impunità e di rafforzamento della legalità, in una fase in cui la pressione repressiva sui circuiti mafiosi resta uno dei cardini dell’azione dello Stato, anche in funzione della tutela dell’economia legale e della concorrenza.

