Foggia e Gargano, Natale e fine anno col “meteo gentile”: sole a tratti, poche nuvole e notti frizzanti

La provincia di Foggia si prepara a vivere una settimana di feste con un copione quasi “classico” di fine dicembre: cieli spesso velati o poco nuvolosi, qualche passaggio di nubi basse e temperature tutto sommato miti di giorno, ma con un calo sensibile dopo il tramonto. Un andamento che favorisce spostamenti e passeggiate all’aperto, soprattutto nelle ore centrali, mentre la sera e al primo mattino conviene coprirsi bene.

In città: massime fino a 14°C, minime tra 2 e 8°C

A Foggia, tra giovedì 25 e mercoledì 31 dicembre, le massime oscillano in genere tra 11 e 14°C. Le minime scendono invece con decisione nella seconda parte della settimana, arrivando fino a 2–4°C tra domenica e martedì, con un Capodanno che si annuncia fresco ma stabile. Il giorno di Natale (25) è atteso sole velato con 14°C di massima e 8°C di minima; Santo Stefano (26) porta nubi basse, ma senza un peggioramento marcato, con valori simili.

Il “cuore” della settimana: più sole, più freddo di notte

Il passaggio più frizzante arriva tra sabato 27 e martedì 30: sabato si va verso un parzialmente soleggiato con 12°C di massima e 4°C di minima; domenica 28 torna un quadro prevalentemente soleggiato (massima 14°C, minima 5°C). Lunedì 29 e martedì 30 confermano un cielo spesso velato e temperature diurne intorno a 11°C, ma con minime in discesa fino a 3°C e 2°C: condizioni ideali per chi programma mercatini, visite in centro o escursioni “leggere”, evitando però di farsi sorprendere dal freddo nelle ore serali.

Gargano: costa più mite, entroterra più fresco (e attenzione alla brezza)

Spostandosi sul promontorio, la differenza più netta la fa la vicinanza al mare. Sulla costa garganica (riferimento Vieste) le massime restano spesso attorno a 13–15°C, con minime decisamente più alte rispetto al capoluogo: 8–11°C lungo la fascia costiera. Tradotto: giacca leggera nelle ore centrali può bastare, ma la sensazione termica può cambiare rapidamente con l’umidità e la brezza marina.

Nell’entroterra e nelle località più alte (come i centri montani del Gargano), invece, la sera tende a pungere di più: qui il consiglio è un abbigliamento “a strati”, perché tra pomeriggio e notte lo scarto termico può diventare marcato.

Da Natale a Capodanno: giorno per giorno, cosa aspettarsi

25 dicembre: Foggia con sole velato e valori miti; sulla costa garganica più variabilità tra sole e nubi, ma clima gradevole.

26 dicembre: nubi basse sul Tavoliere; sul Gargano ancora spazi di sole.

27–28 dicembre: la fase più “luminosa” e asciutta, con temperature stabili di giorno e notti più fredde nell’interno.

29–30 dicembre: cieli velati ma senza segnali di maltempo organizzato; raffreddamento notturno su Foggia fino a 2–3°C.

31 dicembre: chiusura d’anno con tempo in prevalenza stabile: prevalentemente soleggiato sia sul Tavoliere sia lungo la costa garganica. Per i brindisi all’aperto, meglio prevedere sciarpa e cappello nelle ore serali, soprattutto nelle zone interne.

Il consiglio pratico per chi viaggia

Per gite, presepi viventi e passeggiate panoramiche, la finestra migliore resta quella centrale della giornata. In auto, utile tenere conto delle minime basse su Foggia e dintorni (possibili banchi di aria fredda nelle ore notturne e all’alba), mentre sul Gargano costiero l’escursione termica è più contenuta ma l’umidità può farsi sentire.