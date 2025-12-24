Foggia, Natale in musica: il Gospel accende piazza Battisti con Marquis Dolford & The Capital Gospel Group

FOGGIA – La magia del Natale incontra l’energia travolgente del Gospel in uno degli appuntamenti più suggestivi del cartellone cittadino. Domani sera, 25 dicembre alle ore 20.00, piazza Cesare Battisti si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per accogliere il concerto di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group, formazione di primo piano proveniente da Washington D.C., considerata la capitale mondiale del genere.

L’evento, a ingresso libero, è promosso dal Comune di Foggia nell’ambito della rassegna “Giordano in Jazz”, con la direzione artistica di Carlo Dicesare, e promette di regalare alla città un’esperienza musicale intensa e carica di emozioni, capace di unire tradizione, spiritualità e grande spettacolo.

A rendere la serata ancora più coinvolgente sarà l’apparato visivo curato dall’artista Antonio Minelli: sulla facciata del Teatro Umberto Giordano prenderanno vita proiezioni scenografiche immersive, creando un dialogo affascinante tra musica, arte visiva e architettura storica, in un’atmosfera di forte impatto emotivo.

Il gruppo gospel, cresciuto nel ricchissimo panorama afroamericano di Washington, porta sul palco un sound autentico e raffinato, capace di spaziare tra momenti di grande energia corale e passaggi più intimi e riflessivi. Un viaggio musicale fatto di groove, blues ritmato e ballate slow-folk, dove le voci – potenti e allo stesso tempo delicate – diventano lo strumento principale di una narrazione profonda e coinvolgente.

Sostenuti da una solida sezione ritmica e da un pianoforte di grande sensibilità, Marquis Dolford & The Capital Gospel Group riescono a valorizzare anche il silenzio, dosandolo con equilibrio all’interno degli arrangiamenti. Ne emerge un Gospel essenziale e autentico, capace di parlare allo spirito e di trasmettere emozioni sincere, lontano da eccessi e virtuosismi fini a se stessi.

Ogni brano si presenta come un tassello unico di un mosaico sonoro coerente e intenso, che conquista l’ascoltatore e lascia un segno duraturo. Un concerto pensato non solo per gli appassionati del genere, ma per chiunque voglia vivere il Natale attraverso una musica che unisce, riscalda e coinvolge.

Un appuntamento imperdibile per celebrare il Natale 2025 nel segno della grande musica e della condivisione, nel cuore della città di Foggia.